Hombre mata a martillazos a sus dos hijas y a su suegra en Sinaloa

Un ataque con un martillo dejó como saldo dos niñas muertas y tres mujeres heridas en el municipio de Los Mochis, Sinaloa; las autoridades buscan al presunto responsable de la agresión.

El secretario de Seguridad Pública de Ahome, Julio Romanillo, informó que los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves en la colonia Quinta Cortés cuando cinco mujeres fueron encontradas inconscientes, entre ellas tres menores de edad, por lo que rápidamente se comunicaron con la policía municipal.

"A primeras horas del día, C4 nos informa que en el interior de un domicilio ubicado en Quinta Cortés se encontraban personas sin vida... Lamentablemente en el interior del domicilio se localizan a dos menores de edad sin vida, otra menor de edad fue trasladada a un hospital a recibir atención médica, mientras que dos personas adultas también fueron trasladadas a un hospital", declaró.

Murieron por golpe con martillo en la cabeza

En el hospital, un médico del Hospital General de Los Mochis confirmó la muerte de las tres mujeres tras presentar lesiones por politraumatismo en la cabeza, es decir, diversos golpes en cráneo y rostro.

Ante el indignante hecho ocurrido en Los Mochis, Sin. donde una persona atentó contra la vida de 5 mujeres, #FiscalíaSinaloa, informa que estamos trabajando en coordinación con todas las autoridades para ubicar al probable responsable y ponerlo frente a un Juez.



1/2 — Fiscalía Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) October 19, 2023

En tanto, el sujeto que habría agredido a las menores y las dos mujeres adultas fue identificado con el nombre de Rubén "N" y presuntamente era padre de las niñas.

Buscan al responsable del ataque

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, informó que el sujeto logró darse a la fuga, pero las autoridades iniciaron un operativo para dar con su paradero e imputarlo por el trágico hecho.

"Una bebe de un año y una niña de cuatro años, dejó seriamente lastimada a su esposa, a su suegra y a otra menor que parece que es su hijastra, está plenamente identificado", insistió.

Las autoridades no han informado el motivo por el que se habría suscitado la discusión o si se trató de agresión directa contra las cinco mujeres, tres de ellas menores de edad.

"Expreso mi más enérgica condena a los hechos en los que fue agredida una familia y donde fueron lamentablemente privadas de la vida dos niñas inocentes. He entablado comunicación con la Fiscal del Estado y he dado inmediatas instrucciones a mi gabinete de seguridad, para detener al responsable de este atroz crimen y llevarlo ante la justicia", escribió al respecto el gobernador Rubén Mocha.