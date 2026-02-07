Dejan bolsa con cuerpo calcinado frente a la Fiscalía de León, Guanajuato; hay un detenido

La Fiscalía General del Estado informó que durante la tarde de este viernes 6 de febrero, fue localizada una bolsa negra con un cuerpo humano calcinado en su interior, a fuera de las instalaciones en la ciudad de León, Guanajuato . Ya hay un detenido por los hechos.

Abandonan bolsa con cuerpo calcinado en la Fiscalía de León

Tras el reporte, personal especializado acudió al lugar para procesar la escena conforme a los procedimientos establecidos.

Como parte de las primeras diligencias, se realizó la revisión de las cámaras de videovigilancia, lo que permitió a las autoridades identificar a la persona que arrojó la bolsa en la Fiscalía General de León.

"Derivado de la revisión de las cámaras de videovigilancia, se logró identificar y detener a la persona que arrojó la bolsa", informó la Fiscalía.

Hasta el momento, se reporta que la persona fue detenida y será puesta a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación legal conforme a derecho.

La Fiscalía precisó que las investigaciones continúan en curso y que se informará oportunamente a la ciudadanía conforme lo permitan las etapas procesales.

Ataque armado deja tres muertos y un herido grave

Otro hecho de violencia se registró durante las primeras horas de este viernes, alteró la calma en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, y dejó un saldo de tres personas fallecidas y una más gravemente herida.

La agresión se produjo en una zona comercial ubicada en las inmediaciones de la carretera que conduce a la localidad de Cortazar, dentro del perímetro de la colonia Flores Magón.

Los informes preliminares indican que las cuatro personas estaba reunido afuera de unos locales comerciales, presuntamente consumiendo bebidas embriagantes en el momento del ataque.

De manera repentina, hombres con armas de fuego llegaron y abrieron fuego de manera directa contra los presentes.