Tragedia en Salvatierra: Ataque armado deja tres muertos y un herido grave

Un violento episodio sacudió la tranquilidad del municipio de Salvatierra, Guanajuato, durante las primeras horas de este viernes, dejando un saldo trágico de tres individuos fallecidos y una persona herida de gravedad tras un ataque armado .

La agresión ocurrió en un sector destinado al comercio situado en las inmediaciones de la vía que conecta con la localidad de Cortazar, específicamente dentro del perímetro de la colonia Flores Magón.

Ataque armado en Salvatierra deja tres muertos y un herido grave

Según la información proporcionada por los cuerpos de seguridad pública de la región, las víctimas fueron sorprendidas por un grupo de atacantes mientras se encontraban en la parte exterior de los establecimientos de dicha zona.

Los informes preliminares de las corporaciones locales indican que el grupo de cuatro personas estaba reunido afuera de los locales comerciales, presuntamente consumiendo bebidas embriagantes en el momento del ataque.

De forma repentina, hombres portando armas de fuego arribaron al punto señalado y abrieron fuego de manera directa contra los presentes. El impacto de los proyectiles resultó fatal para tres de los sujetos involucrados, quienes perdieron los signos vitales de manera inmediata sobre la superficie del lugar de los hechos.

Los agresores sorprendieron a las víctimas en un área comercial durante la madrugada

Ante el reporte de las detonaciones, se generó una movilización de las autoridades. Al llegar al sitio, los servicios de emergencia confirmaron que tres de los agredidos ya no contaban con vida, mientras que una cuarta víctima presentaba heridas producidas por los disparos.

Esta persona fue estabilizada y llevada de urgencia a un centro médico cercano. Hasta el último reporte emitido, su condición clínica es considerada como delicada, permaneciendo bajo observación facultativa debido a la severidad de las lesiones recibidas durante la incursión armada.

En cumplimiento con los protocolos de preservación, los elementos de Seguridad Pública procedieron a delimitar el área mediante un acordonamiento estricto.

La Fiscalía investiga el incidente y realiza peritajes

Esta medida tuvo como objetivo resguardar la escena del crimen para evitar la alteración de posibles pruebas. Posteriormente, el equipo de peritos perteneciente a la Fiscalía del Estado se presentó en la zona comercial para llevar a cabo la recolección de indicios, casquillos y demás evidencias materiales indispensables para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las labores de campo en la colonia Flores Magón se extendieron durante la madrugada, mientras las autoridades estatales realizaban el levantamiento de los cuerpos y recababan testimonios que pudieran ayudar a esclarecer la mecánica de la agresión.

El suceso ha generado una fuerte presencia policial en la salida hacia Cortazar, mientras la Fiscalía General de Justicia de la entidad continúa con los peritajes científicos para determinar el origen del ataque que cobró la vida de tres personas en este punto comercial de Salvatierra.

