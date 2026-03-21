Cae presunto homicida en el Centro Histórico de la CDMX; llevaba varias dosis de droga

Lo que parecía una madrugada más en el Centro Histórico terminó con un hombre herido sobre el asfalto y una escena marcada por la sangre en la calle de Comonfort. Días después, la captura de un presunto homicida volvió a poner el foco sobre una riña que escaló hasta convertirse en un crimen.

En una zona donde todos los días se cruzan comerciantes, vecinos, turistas y trabajadores, la violencia irrumpió de golpe. La víctima fue localizada la madrugada del 15 de marzo, luego de una alerta emitida por operadores del C2 Centro, que reportaron a una persona tirada sobre la cinta asfáltica con manchas de sangre.

La detención se realizó en la alcaldía Cuauhtémoc | SSC CDMX

Aunque recibió atención médica y fue trasladada a un hospital cercano, el hombre no sobrevivió. A partir de ese momento comenzó la reconstrucción de lo ocurrido, una ruta que días más tarde llevó a policías capitalinos hasta otro punto de la colonia Centro: la calle República de Ecuador.

Del hallazgo en Comonfort a la detención en República de Ecuador

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que, como parte del seguimiento a las investigaciones, policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia el 19 de marzo cuando observaron a un hombre que fumaba un cigarro de marihuana.

Al encontrarse ante un probable hecho delictivo, los oficiales le practicaron una revisión preventiva y le hallaron 20 bolsas con de esa droga.

El presunto homicida en el Centro Histórico fue detenido en posesión de 20 bolsas con aparente marihuana | SSC CDMX

El hombre, de 45 años, fue detenido en ese momento y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Una riña habría sido el origen del ataque

Las indagatorias policiales y el análisis de cámaras de videovigilancia llevaron a establecer una posible relación entre el detenido y la agresión ocurrida en la calle Comonfort.

De acuerdo con esa línea de investigación, todo comenzó con una riña. En medio del altercado, el ahora detenido presuntamente agredió a la víctima con un objeto punzocortante, heridas que después le costaron la vida.

El caso no solo retrata el nivel de violencia que puede desatarse en plena vía pública, también muestra cómo una pelea callejera puede cambiarlo todo en cuestión de minutos.