Matan a balazos a menor en Tepito y asesinan a mujer de 63 años en el Centro de CDMX

La violencia se desató este viernes en la Ciudad de México (CDMX) con la ejecución de un menor de 15 años en el Barrio de Tepito y el ataque a balazos contra dos mujeres en el Centro Histórico.

Las autoridades capitalinas, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como de la Fiscalía General de Justicia, tomaron conocimiento de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes.

Asesinan a balazos a menor de 15 años en Tepito

Varias detonaciones de arma de fuego alertaron a vecinos en la calle Granada y la avenida Del Trabajo, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras los disparos, un joven de 15 años quedó tendido sobre la cinta asfáltica, junto a una motocicleta. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar, pero ya no contaba con signos vitales.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban en una motocicleta.

#LoÚltimo | Ejecutan a menor de 15 años en la colonia Morelos. Paramédicos del ERUM acudieron a la emergencia pero el joven ya no contaba con signos vitales.



Autoridades ya analizan los indicios para dar con los responsables.



Vía: @tritonazteca11 pic.twitter.com/UxmFDtphOT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 21, 2026

Disparan a dos mujeres en el Centro Histórico; una murió

A unos kilómetros de este homicidio, se registró un ataque a balazos contra dos mujeres en la calle San Marcos, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuando los policías llegaron tomaron conocimiento de una mujer de 63 años de edad que perdió la vida por herida de bala. En tanto, una mujer de 73 años que resultó lesionada fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada.

Los primeros reportes indican que las mujeres estaban en la entrada de un estacionamiento público para recoger su vehículo, cuando dos sujetos se acercaron y sin mediar palabra les efectuaron las detonaciones.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, en tanto ya se realizan las primeras indagatorias y la revisión de las cámaras de videovigilancia en la zona, para la identificación de la motocicleta y los probables responsables.

#LoÚltimo | Dos mujeres fueron atacadas a tiros la noche de este viernes en la calle San Marcos de la Centro Histórico, una de ellas murió en el lugar, la otra fue trasladada a un hospital. La zona permanece acordonada.



De acuerdo con los primeros reportes, las mujeres se… pic.twitter.com/bdk3MqpSYU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 21, 2026

Matan a balazos a padre frente a su hijo en Tepito

Un padre de familia murió al ser atacado a balazos frente a su hijo el sábado 7 de marzo de 2026 en el barrio de Tepito.

La agresión ocurrió en las calles Toltecas y Rivero, de la colonia Morelos. El menor de 11 años de edad fue diagnosticado con herida penetrante por disparo de arma de fuego en el fémur y el abdomen, por lo que lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

Los paramédicos diagnosticaron a un hombre de 30 años de edad sin signos vitales por disparos, por lo que se acordonó la zona y se dio parte a las autoridades ministeriales.

