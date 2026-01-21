Justicia para Saraí: Joven con discapacidad fue brutalmente golpeada en Cuajimalpa

En el poniente de la Ciudad de México ( CDMX ), un caso ha provocado profunda indignación entre habitantes de la alcaldía Cuajimalpa, luego de que se reportara la brutal agresión contra una joven de aproximadamente 20 años con discapacidad, originaria del pueblo de San Pablo Chimalpa.

¿Qué pasó con Saraí en Cuajimalpa?

La madrugada del lunes 19 de enero, Saraí, con heridas visibles en el rostro y cuerpo, fue encontrada tirada en la calle, por lo que de inmediato fue trasladada de urgencia al hospital.

De acuerdo con versiones extraoficiales que circulan en redes sociales, todo habría ocurrido la noche del domingo 18 de enero alrededor de las 11:40 p.m., cuando un sujeto abordó a la joven y la invitó a su domicilio.

Con el paso de las horas, aproximadamente a las 2:00 a.m., el hombre, presuntamente en estado de ebriedad y bajo el influjo de drogas, habría intentado abusar de ella. Al resistirse, Saraí fue agredida físicamente. Reportes indican que la joven logró escapar y pedir ayuda.

Estado de salud de Saraí hoy

Luego de que el caso se viralizara en grupos de Facebook, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que la joven continúa recibiendo atención médica.

Hasta el momento, se reporta que su estado de salud es delicado y actualmente permanece en el Hospital Bienestar de Cuajimalpa.

Las autoridades aseguraron que la joven sigue bajo observación, desechando rumores de que Saraí habría muerto por la golpiza recibida.

En redes sociales, habitantes han expresado mensajes de apoyo con el hashtag #JusticiaParaSaraí, exigiendo que el caso no quede impune y que se garantice la protección de personas con discapacidad.

Detienen a presunto responsable

Este martes 20 de enero, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, confirmó la detención del presunto agresor a través de un comunicado oficial:

“En Cuajimalpa no hay impunidad. Informamos que el responsable de la agresión a Saraí ya fue detenido, gracias al trabajo conjunto de la Policía Auxiliar, la SSC, la PDI y el C2 Poniente. La Fiscalía continúa con las investigaciones correspondientes”.

Será la Fiscalía General de Justicia de la CDMX la encargada de determinar la responsabilidad legal del detenido y definir su situación jurídica, en lo que la víctima se recupera.

