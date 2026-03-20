Lo atraparon manipulando droga y descubrieron vínculo con un cuerpo en La Angostura, CDMX

Durante trabajos en la alcaldía Álvaro Obregón, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a un presunto integrante de "Los Oaxacos". El sospechoso fue sorprendido en posesión de narcóticos a bordo de una camioneta que, tras un cruce de información, resultó estar vinculada con el hallazgo de un joven sin vida en una barranca de La Angostura semanas atrás.

La detención ocurrió sobre la avenida 29 de Octubre, en la colonia Lomas de la Era, cuando los oficiales detectaron a un sujeto manipulando envoltorios característicos para la distribución de droga dentro de un vehículo color vino con placas del Estado de México.

¿Qué pasó en Lomas de la Era, en la Álvaro Obregón?

Al notar la presencia policial, el hombre mostró una actitud sospechosa, lo que motivó una revisión preventiva de acuerdo con los protocolos institucionales. Durante la inspección, los uniformados localizaron y aseguraron:



30 bolsitas con vegetal verde y seco, con características de la marihuana.

con vegetal verde y seco, con características de la marihuana. 20 dosis de una sustancia sólida con apariencia de cocaína.

de una sustancia sólida con apariencia de cocaína. Un teléfono celular y la camioneta involucrada.

El detenido, de 52 años de edad, fue trasladado de inmediato ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud.

El vínculo con el hallazgo del joven en La Angostura

La relevancia de esta captura escaló cuando las investigaciones de la SSC ligaron la camioneta asegurada con un hecho violento registrado el pasado 02 de marzo. El vehículo presuntamente fue utilizado para el abandono del cuerpo de un joven de 18 años de edad en un barranco de la zona conocida como La Angostura, en la colonia Las Torres.

Este hallazgo previo ya era objeto de seguimiento por parte de la Coordinación Regional de la Fiscalía, por lo que la detención del conductor representa un avance significativo para esclarecer el homicidio del joven.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultado de un patrullaje preventivo y labores de investigación, efectivos de la #SSC en calles de @AlcaldiaAO, detuvieron a un posible integrante de una célula delictiva, en posesión de dosis de aparente narcótico y un vehículo probablemente… pic.twitter.com/5qoHM1sbQp — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 20, 2026

Perfil del detenido: Antecedentes e intento de soborno

De acuerdo con el cruce de datos de la SSC, el hombre capturado no solo se dedica al narcomenudeo, sino que posiblemente forma parte de una célula delictiva dedicada a la extorsión y homicidios dolosos con fuerte presencia en la zona poniente de la Ciudad de México. Su historial delictivo incluye:



Un ingreso al Sistema Penitenciario en 2022 por el delito de Robo agravado .

por el delito de . Una presentación ante el Ministerio Público, también en 2022, por homicidio doloso con arma de fuego.

Cabe destacar que, durante su traslado hacia las autoridades ministeriales, el detenido intentó ofrecer dinero a los policías para evitar su consignación. Los oficiales rechazaron el soborno y reportaron el incidente al Ministerio Público para que sea integrado como un delito adicional en la carpeta de investigación.