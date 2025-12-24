¡Golpe a Los Chapitos! Cae en Jalisco “El 7”, operador financiero y cuñado de “El Chapito”

En un fuerte golpe contra una de las organizaciones criminales más poderosas del país, fuerzas federales detuvieron en operativos simultáneos a dos figuras clave vinculadas con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán .

Las acciones se realizaron en los estados de Jalisco y Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento de líneas de investigación.

Cae en Jalisco “El 7”, operador financiero y familiar directo de “El Chapito”

En Jalisco, autoridades federales capturaron a Mario Alfredo Lindoro, alias “El 7”, identificado como cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito”. Durante el mismo operativo también fue detenido Mario Lindoro, alias “El Niño”, de 69 años de edad, señalado como suegro de Archivaldo Iván Guzmán.

De acuerdo con los reportes oficiales, las detenciones fueron posibles luego de identificar los domicilios donde ambos sujetos se resguardaban. Tras ejecutar un cateo autorizado, las fuerzas de seguridad aseguraron cuatro armas de fuego, diversas dosis de droga, tres vehículos de alta gama, así como teléfonos celulares y equipo electrónico, presuntamente utilizados para actividades ilícitas relacionadas con el financiamiento del grupo criminal.

Operativo en Sinaloa: capturan a líder de “Los Jordan”

De manera paralela, en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García, alias “El Pollo”, presunto líder de la célula criminal “Los Jordan”, uno de los brazos armados de Los Chapitos. En el operativo también fue capturado Jesús Arturo Dávalos.

Las autoridades informaron que “El Pollo” contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes. Fue ubicado mientras viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona, en la colonia Los Caracoles, donde se desplegó un operativo para su captura.

Durante la revisión del vehículo, los agentes decomisaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, marihuana, así como equipos de radiocomunicación y telefonía, presuntamente empleados para coordinar actividades delictivas.

Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles. Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que 🇺🇸🇲🇽 logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las… pic.twitter.com/6sGkoBYveU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) December 24, 2025

Embajador de EU en México reacciona a golpe a Los Chapitos

Tras darse a conocer las detenciones, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la relevancia de estas acciones en sus cuentas oficiales:

“Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles. Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales. La justicia prevalecerá.”Las autoridades mexicanas subrayaron que estos operativos forman parte de una estrategia para desarticular las redes financieras, logísticas y armadas de los grupos criminales con mayor presencia en el país, y reiteraron que las investigaciones continúan.