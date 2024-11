Detienen a esposo de jueza del Poder Judicial por grabar debajo de la falda de abogada en Puebla

Detienen al esposo de una jueza del Poder Judicial en Puebla por presuntamente grabar y tomar fotos debajo de la falda de una abogada; los hechos ocurrieron en la capital poblana durante la mañana del pasado 11 de noviembre.

Detienen al esposo de una jueza del Poder Judicial en Puebla tras tras ser señalado por víctima por grabar y tomar fotos debajo de su falda

En imágenes captadas por la mujer violentada, y que posteriormente fueron difundidas en redes sociales, se observa cómo la agredida encara a su acosador y lo señala de estar borrando los videos que la involucraban para no dejar rastro de su delito.

“Está borrando las fotos, ahí está, ahí está, por favor... ¡Qué asco!... Ahí está el momento, las va a borrar, las acaba de borrar, qué asco, lo tengo en la imagen”, narraba con desesperación Paloma Corte, la abogada que fue acosada en Ciudad Judicial.

Tras ser acosada, Paloma Corte dijo que la esposa del presunto acosador es una juez en el municipio de Tehuacán y explica que ella se acercó para pedirle disculpas.

#Puebla | Esposo de jueza es sorprendido grabando bajo la falda de la abogada Paloma Corte, los hechos se registraron el pasado 11 de noviembre en los juzgados ubicados en Ciudad Judicial. 🚨



Con información de @oscarlozanomx pic.twitter.com/53NK5A71To — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) November 13, 2024

Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado de Puebla informó que el hombre no pertenece a la institución y que fue detenido y presentado ante las autoridades por parte de Elementos de Protección Integral y la Policía Auxiliar; finalmente, la Fiscalía poblana detalló que aún está por definir el estatus del hombre, pero que ya está a disposición mientras las investigaciones se realizan.

“Qué asco, yo les pido el apoyo para compartir, porque sé que esta persona es el esposo, que además dicho sea de paso, la esposa se acercó a pedirme una disculpa, porque ella trabaja en el Poder Judicial es Juez, en Tehuacán sus abogados se han tratado de acercar a mí, traen una risa burlona, no lo voy a permitir, no me voy a detener, esto no está bien.

“La esposa se acercó a mí ayer muy apenada, sumamente apenada, al menos eso es lo que ella repetía, incluso me mencionó que ella ya había vivido esa situación, que ella había estado en mi lugar y que me entendía a la perfección, pero que era su esposo. No lo ha dejado solo ni un minuto, ha mandado a equipos de abogados para ayudarlo”, sentenció.