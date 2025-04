Buscan a Tamara Romero Matehuala, estudiante del CCH Naucalpan

Tamara Romero Matehuala, de 16 años de edad fue reportada como desaparecida, madre aseguró que la dejó en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan (CCH Naucalpan) el 22 de abril y cuando regresó por ella no la encontró.

Tamara tiene 16 años, es alumna del segundo semestre en el CCH de Naucalpan y de acuerdo con los reportes, se le vió por última vez cerca del Bosque de los Remedios en ese municipio.

Autoridades del Estado de México (Edomex) dieron a conocer una ficha de búsqueda de Tamara Romero, quien tiene 16 años de edad.

De acuerdo con la ficha, la menor mide 1.55 de estatura, tiene complexión delgada, cara redonda, cabello escuro, a los hombros, nariz recta, orejas pequeñas, pesa 54 kilogramos, tiene una cicatriz en la frente y otra quirúrgica en la espalda.

El lugar donde fue vista por última vez, fue Bosques de los Remedios, en Naucalpan de Juárez, Edomex.

La ficha de búsqueda indica que vestía una sudadera color negro, con letras en la parte trasera, playera color blanco tipo polo, pantalón de cargo camuflado, color verde con gris.

Madre de Tamara, asegura que la dejó en el CCH Naucalpan

Mediante un video difundido en redes sociales, la madre de Tamara Romero, Yohana Matehuala hace un llamado a la comunidad de Naucalpan para dar información de la menor de 16 años.

""Ella se perdió en el CCH Naucalpan, nunca salió de la escuela, yo fui a recogerla y no me dieron información, lo único que pido que si me ayudan a compartir”, dijo la mujer desesperada.

Aprovechó para enviar un mensaje a su hija: “Tamis te quiero mucho, estamos preocupados por ti, te estamos buscando, regresa a casa, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos”.