Saturación vial en CDMX este 7 de febrero 2026: Marcha y múltiples rodadas afectarán el tránsito

La zona sur de la capital también presentará complicaciones vehiculares debido a eventos deportivos y comunitarios:

* Xochimilco, Coyoacán y Benito Juárez: A las 09:30 horas, la organización "Trabajo, Libertad y Autonomía" iniciará una rodada ciclista desde el Reloj Central de Xochimilco. Posteriormente, habrá puntos de reunión en el Estadio Banorte (10:30 hrs) y en la intersección de Río Churubusco y Eje Central (11:30 hrs), todos con destino final hacia el Hemiciclo a Juárez.

* Rodada Motociclista: Por la tarde, a las 16:00 horas, un grupo de motociclistas partirá del Deportivo Xochimilco con rumbo al Jardín los Pinos, en la colonia Ampliación Nativitas la Joya.