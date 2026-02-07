Saturación vial en CDMX este 7 de febrero 2026: Marcha y múltiples rodadas afectarán el tránsito
CDMX bajo presión vial este 7 de febrero: marchas del Ángel al Zócalo, rodadas en el sur y concentraciones en el Centro Histórico complicarán los traslados hoy.
La Ciudad de México enfrenta este sábado 7 de febrero de 2026 una jornada de intensa actividad social (marchas y eventos) y recreativa. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se tienen programadas diversas movilizaciones que impactarán principalmente el corredor de Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y diversas zonas de las alcaldías Xochimilco y Coyoacán. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía anticipar sus salidas y considerar el uso de alternativas viales o transporte público.
Eventos de esparcimiento y recomendaciones
Además de las protestas y rodadas, la capital albergará 23 eventos de esparcimiento que incrementarán la afluencia de personas en zonas comerciales y culturales. Entre las vialidades que podrían presentar mayores asentamientos se encuentran:
* Paseo de la Reforma.
* Avenida Juárez.
* Eje Central Lázaro Cárdenas.
* Calzada de Tlalpan.
Para evitar contratiempos, se sugiere utilizar vías alternas como el Circuito Interior, Avenida Chapultepec y el Anillo Periférico en los tramos no afectados por las rodadas del sur.
Rodadas ciclistas y motociclistas: Afectaciones en el Sur
La zona sur de la capital también presentará complicaciones vehiculares debido a eventos deportivos y comunitarios:
* Xochimilco, Coyoacán y Benito Juárez: A las 09:30 horas, la organización "Trabajo, Libertad y Autonomía" iniciará una rodada ciclista desde el Reloj Central de Xochimilco. Posteriormente, habrá puntos de reunión en el Estadio Banorte (10:30 hrs) y en la intersección de Río Churubusco y Eje Central (11:30 hrs), todos con destino final hacia el Hemiciclo a Juárez.
* Rodada Motociclista: Por la tarde, a las 16:00 horas, un grupo de motociclistas partirá del Deportivo Xochimilco con rumbo al Jardín los Pinos, en la colonia Ampliación Nativitas la Joya.
Concentraciones en el primer cuadro
Desde temprana hora, el Centro Histórico será el epicentro de diversas reuniones. A las 10:30 horas, varios colectivos y organizaciones sociales se darán cita en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en Avenida Juárez No. 50. Se espera una jornada de actividades diversas que podrían generar aglomeraciones en las inmediaciones de la Alameda Central.
Marchas CDMX
Marcha Central: "Un, dos, tres por mí y toda nuestra América Latina"
El evento de mayor relevancia para este día es la movilización convocada por el Frente Antiimperialista Mexicano. La marcha está programada para iniciar a las 11:00 horas, teniendo como punto de reunión el Ángel de la Independencia.
El contingente avanzará por el Paseo de la Reforma con destino final en la Plaza de la Constitución (Zócalo). Esta manifestación busca expresar solidaridad con los movimientos soberanistas de la región. Se prevén cortes intermitentes en la circulación conforme el grupo avance hacia el primer cuadro de la ciudad.