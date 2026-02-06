Caen 5 tras asalto de falsos barrenderos a casa en San Juan de Aragón, CDMX

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a cinco personas presuntamente implicadas en el asalto a una casa donde falsos barrenderos amagaron a una mamá e hija en San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero el 3 de febrero pasado.

El robo ocurrió en una vivienda localizada en la avenida 661 y su esquina con la avenida 606, en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón.

Familia de ladrones fingía ser barrenderos en CDMX para asaltar casas

Los detenidos son presuntos integrantes de una célula delictiva conformada por familiares dedicados al robo a casa habitación y narcomenudeo en la Zona Norte, quienes usan uniformes de barrenderos de la CDMX para asaltar casas.

Los probables responsables que fueron detenidos son Evelia "N", de 55 años; Adriana "N", de 61 años; Erick "N", 38 años y un menor de 15 años, quienes fueron arrestados en la alcaldía Iztacalco.

Les aseguraron seis bolsas color negro con aparente marihuana que estaban emplayadas en plástico transparente, cuatro teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja, y dinero en efectivo.

De acuerdo con la denunciante de 30 años de edad, dos sujetos que vestían uniforme de trabajadores de limpia, la amenazaron, robaron piezas de joyería y relojes. Aunque en el asalto participó un tercer cómplice que ingresó después a la casa, pero sin vestimenta de trabajador de limpia.

El asalto quedó grabado desde el momento en que los ladrones amagaron a una mujer de 30 años llamada María Fernanda, quien iba llegando a su casa cuando la encañonaron hasta la sala, donde estaba su mamá, la señora Isabel, de 53 años.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los ladrones las obligaron a que se amarraron entre ellas mismas y después huyeron en un automóvil de María Fernanda, el cual fue encontrado calles más adelante con los uniformes de barrenderos tirados.

Encuentran auto usado por falsos barrenderos tras asalto en San Juan de Aragón

Al dar seguimiento a las primeras indagatorias y tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, se localizó un vehículo color gris con placas de circulación del estado de Morelos y los uniformes, el cual fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

La mujer presentó su denuncia formal y por ahora se continúa con la integración de la carpeta de investigación en seguimiento a la denuncia realizada por los afectados, para detener a todos los involucrados.