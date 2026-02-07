¿Eran de un cártel? Aseguran seis avionetas en Veracruz

Seis avionetas, al parecer cinco operantes y una de ellas semidesmantelada, así como un fuselaje sin hélices, sin motor y sin tren de aterrizaje, fueron decomisadas en Veracruz.

El aseguramiento se realizó después de llevarse a cabo un cateo sobre la carretera Cosamaloapan-Papaloapan, entre las comunidades de La Isleta y La Carmela, en el municipio de Otatitlán.

Llamada anónima alertó de aterrizajes de avionetas

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación tras el decomiso de las avionetas, de acuerdo con información de la institución este viernes 6 de febrero de 2026.

La indagatoria se inició por la probable comisión del delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, en seguimiento a una llamada telefónica anónima, en la que se denunció que ese lugar lo utilizaban para aterrizar y despegar avionetas .

La diligencia, autorizada por la autoridad judicial, fue llevada a cabo por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Guardia Nacional, además de la Policía Estatal.

Hasta el momento se desconoce si las avionetas aseguradas formaban parte de la estructura criminal de alguna organización delictiva o si pertenecen a una persona que pudiera proceder a la devolución de las mismas.

Encuentran pista clandestina con aviones en Sinaloa

El 11 de marzo de 2025, autoridades federales clausuraron una pista de aterrizaje clandestina en el poblado El Carrizo, en Topolobampo, Sinaloa.

La pista no contaba con los permisos de vuelo otorgados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de manera que fue necesaria la intervención de las fuerzas federales.

En aquella ocasión se informó que las aeronaves halladas en el sitio permanecerían aseguradas mientras se determinaba su origen y si alguien las reclamaba.

Aseguran más de 23 mil litros de hidrocarburo

Mientras que en Ahuacatlán, Nayarit, fueron asegurados 23 mil litros de hidrocarburo. El decomiso fue resultado de un cateo ejecutado por fuerzas federales de seguridad en donde localizaron 23 cubitanques, con capacidad aproximada de mil litros cada uno y clausuraron el lugar.

