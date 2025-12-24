Influencer de TikTok acusado de trata de personas y buscado por la Fiscalía de Veracruz es detenido tras caso Doña Lety

Una movilización de seguridad se registró tras la detención de Jaime Toral, influencer y creador de contenido en TikTok, quien era buscado por la Fiscalía de Veracruz por su presunta relación con un caso de trata de personas vinculado a 'Doña Lety'.

Jaime Toral está acusado de privar de la libertad a una mujer de la tercera edad conocida como "Doña Lety", quien se volvió popular en redes sociales debido a videos que él grababa y difundía sin su consentimiento. Para lograr su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de 350 mil pesos.

La captura ocurrió en Puebla, luego de que autoridades confirmaran que existía una orden de aprehensión vigente desde 2024.

Cae Jaime Toral, influencer de Veracruz que hacía videos con 'Doña Lety'

De acuerdo con información oficial, el influencer fue ubicado en el centro de Zacapoaxtla tras una llamada al '911'. Policías estatales intervinieron y confirmaron su identidad, por lo que fue asegurado y trasladado a la comandancia municipal para dar aviso a la Fiscalía correspondiente.

Posteriormente, se inició el proceso para cumplimentar la orden judicial relacionada con el caso de Doña Lety, quien aparecía en videos publicados en TikTok.

¿Por qué era buscado el influencer de TikTok que hacía videos con 'Doña Lety'?

La investigación se remonta a un operativo realizado en Tantoyuca, Veracruz, donde autoridades federales liberaron a Doña Lety. En su declaración, la mujer señaló que fue privada de la libertad y obligada a participar en videos que eran difundidos en TikTok, los cuales generaban ingresos y visualizaciones para el influencer.

Los videos mostraban a Doña Lety relatando su situación económica, lo que la volvió viral en plataformas digitales; sin embargo, tras abandonar el domicilio donde permanecía, solicitó ayuda a vecinos, quienes alertaron a las autoridades. La denuncia dio origen a una carpeta de investigación que derivó en la orden de aprehensión.

Detención del influencer Jaime Toral en Puebla y proceso legal en curso

Tras su detención, Jaime Toral fue puesto a disposición de las autoridades en Puebla, quienes notificaron a la Fiscalía de Veracruz para continuar con el procedimiento legal.

El influencer, que mantenía actividad constante en TikTok y seguía publicando videos, no se había presentado ante las autoridades pese a conocer la investigación.

El caso de Doña Lety continúa bajo análisis ministerial, mientras se definen los siguientes pasos jurídicos. Las autoridades reiteraron que las indagatorias siguen abiertas y que el proceso se llevará conforme a la ley.