Detienen a sospechosos de participar en atentado a Cristina Kirchner

Las autoridades de Argentina ordenaron detener a cuatro personas por ser sospechosas de participar en la organización del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado 1 de septiembre.

De acuerdo con medios locales, los dos primeros primeros sospechosos detenidos fueron Nicolás Gabriel Carrizo, quien declaró que recibió en su casa a Brenda Uliarte, supuesta pareja del atacante; la mujer también arrestada.

La tercera detenida fue una amiga de Brenda Uliarte, de quien no se ha dado a conocer su identidad por el momento.

El primero en ser aprehendido fue Fernando Sagab Montiel, quien disparó dos veces el arma cerca de la cara de Cristina Fernández de Kirchner sin que la bala saliera.

"No tenemos nada que ver nosotros", declaró Gabriel Carrizo en una entrevista para una cadena de televisión local.

El martes la justicia detuvo a la tercera sospechosa de formar parte de una organización pequeña e informal que planeó el atentado contra Cristina Kirchner, la poderosa vicepresidenta peronista que también gobernó el país entre 2007 y 2015, de acuerdo con las hipótesis judiciales difundidas por los medios.

¿Cómo fue el ataque contra Cristina Kirchner?

Fernando Sagab Montiel atacó a la vicepresidenta Cristina Kirchner con un arma de fuego, aunque la funcionaria resultó ilesa al no producirse el disparo, según las imágenes que mostró la televisión local.

El atentado se produjo a la entrada de la casa de Fernández de Kirchner en Buenos Aires, donde cientos de manifestantes se congregan para respaldar a la vicepresidenta en medio de un juicio que se le sigue por corrupción.

En las imágenes se pudo observar al atacante apuntando directamente a la cabeza de Cristina Kirchner con el arma en medio de una multitud, pero sin que saliera un disparo. Posteriormente se supo que el atacante era de origen brasileño y que había sido neutralizado.