Polémica en el Senado: develan retrato de Fernández Noroña y genera debate por el uso de recursos públicos

¿Con recursos públicos? En el Senado de la República , develan el retrato oficial de Gerardo Fernández Noroña en el recinto legislativo de Xicoténcatl, destacando una nueva polémica.

Utilizan recursos públicos para el retrato de Noroña

El acto se realizó con motivo de su presidencia al frente de la Cámara Alta durante el primer año de la actual Legislatura y fue encabezado por la presidenta en funciones del Senado, Laura Itzel Castillo.

La ceremonia llamó la atención por tratarse de un evento poco habitual dentro del Senado, ya que no es común que se organicen actos protocolarios de esta magnitud para la develación de un retrato de un presidente que ocupó el cargo únicamente durante un año.

🎨💸 Otra prueba del derroche y la falsa austeridad.



Gerardo @fernandeznorona presume hoy su retrato oficial como expresidente de la Mesa Directiva del @senadomexicano: un cuadro al óleo de casi 28 mil pesos, pagado con recursos públicos.



¿Era necesario gastar dinero público… pic.twitter.com/JjtuOobLoA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2026

Este hecho generó cuestionamientos sobre la pertinencia del homenaje y el uso de recursos públicos para su realización.

El debate se centró en el posible carácter millonario del gasto asociado a este tipo de ceremonias. Aunque no se han dado a conocer cifras oficiales, críticos del acto señalaron que la organización de un evento solemne, la producción logística, el montaje, la obra pictórica y la difusión institucional implican costos elevados que son cubiertos con recursos públicos.

Otra polémica de Fernández Noroña

Un nuevo episodio de confrontación protagonizado por el senador Gerardo Fernández Noroña generó reacciones en redes sociales , luego de que se difundiera un video en el que se le observa encarando de manera agresiva a un ciudadano mexicano en Roma, Italia.

La grabación fue publicada en la red social X por el usuario identificado como Roberto Quijano y rápidamente comenzó a circular, provocando opiniones encontradas sobre la conducta del legislador y el contexto en el que se desarrolló el altercado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Fernández Noroña confronta a ciudadano mexicano en Roma; revive el momento exacto

En las imágenes se aprecia cómo el ciudadano se acerca a Fernández Noroña y le cuestiona directamente sobre su estancia en la capital italiana, preguntándole qué se siente estar en Roma.

¿Qué pasó ahí, @fernandeznorona?



El senador de #Morena, el partido que tanto pregona austeridad, fue captado saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente en Roma, Italia.



Por si fuera poco, agredió a una persona que lo cuestionó.



📹@RobertoQuijanoL… pic.twitter.com/pFbMvHzniI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2026

El momento de mayor tensión ocurre cuando el legislador realiza un manotazo hacia el teléfono celular con el que estaba siendo grabado, acción que queda registrada en el video.