Estas alcaldías de la CDMX tendrán bailongo por el Día de las Madres 2023
¡Desde Yuri a Ana Bárbara! Estas son las alcaldías de la CDMX que armaran bailongo por el Día de las Madres 2023; conoce artistas horarios y más.
No hay pretexto, prepara los mejores pasos de baile porque la Ciudad de México (CDMX) se viste de manteles largos para celebrar el Día de las madres 2023; te decimos cuáles son las alcaldías que tendrán conciertos, bailes o más para festejar a mamá el próximo 10 de mayo.
Si aún no tienes planes para celebrar el Día de las Madres 2023, no te preocupes porque las alcaldías Coyoacán, Iztacalco y Tlalpan ofrecerán conciertos gratuitos para mamá, desde Yuri a Ana Bárbara, pero si lo que buscas es algo más tranquilo también habrá sesiones de poesía o un espectáculo de Patinaje Artístico. A continuación te presentamos los mejores eventos en la CDMX.
¿Qué hacer en el Día de las Madres 2023 en CDMX?
La Ciudad de México ha preparado todo tipo de eventos para celebrar a las mamas capitalinas, con diferentes dinámicas, por ejemplo en la alcaldía Benito Juárez se alista una lectura de Poesías para Mamá en la Biblioteca Francisco Zarco:
- Cuándo: Martes 9 de mayo de 2023
- Horario: 11 horas
- Dónde: Biblioteca Francisco Zarco, ubicada en Riff #1036, colonia General Anaya, en la alcaldía Benito Juárez.
En tanto la alcaldía Cuauhtémoc anunció una gran fiesta dentro del Festival de Salsa Libre, esto es todo lo que debes saber del evento:
- Cuándo: Martes 9 de mayo de 2023
- Horario: 13:30 horas
- Dónde: Deportivo Maracaná, ubicado en Caridad 1, Tepito, colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc.
Por si fuera poco la alcaldía Iztapalapa prepara varios festejos a lo largo del mes, uno de los más esperados es el espectáculo de Patinaje Artístico en la Utopía Olini:
- Cuándo: Sábado 13 de mayo de 2023
- Horario: 15 horas
- Dónde: Utopía Olini, ubicada en Avenida Telecomunicaciones, colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa.
¿Qué hacer para sorprender a mamá el 10 de mayo? Conciertos en CDMX
Aunque si lo que realmente deseas es sorprender a mamá, entonces ve preparando tus mejores pasos de baile, porque las alcaldías de la CDMX tienen planeado la presentación estelar de Yuri o Ana Bárbara, ¿cuándo y dónde?
¡No te pierdas a Ana Bárbara en concierto! La alcaldía Tlalpan ofrece los detalles del evento:
- Cuándo: Sábado 13 de mayo de 2023
- Horario: A partir de las 17 horas
- Dónde: Explanada de la alcaldía Tlalpan, ubicada en Plaza de la Constitución #1
Otro de los eventos de gala para celebrar el 10 de mayo 2023 será la presentación de Yuri en la alcaldía Coyoacán, uno de los conciertos más esperados por las mamás capitalinas:
- Cuándo: Sábado 13 de mayo de 2023
- Horario: 18 horas
- Dónde: Alameda Sur, ubicada en Canal de Miramontes S/N, Coapa, colonia Las Campañas, en la alcaldía Coyoacán.
En Coyoacán festejamos al máximo a lo más bonito que nos pudo pasar: las mamás. ❤️ 👩🏽— Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) May 5, 2023
El próximo 13 de mayo, trae a tu mamá al gran concierto de Yuri. 🤩 ✨
⏰ 06:00 p. m.
📍 Alameda del Sur
¡Las esperamos!#ContigoSomosImparables pic.twitter.com/Xw1afXeBZ7