¡Con la cuchara grande! Diputados formalizan su aumento para 2026: Ganarán 1.7 millones al año

Lo que era un secreto a voces se ha oficializado en el Diario Oficial de la Federación (DOF): a partir de enero de 2026, los diputados federales disfrutarán de un aumento salarial y la restitución de privilegios que engrosarán sus carteras, todo aprobado por ellos mismos al definir el Presupuesto.

Diputados se suben más de 100 mil pesos de sueldo

El documento oficial revela que los legisladores recibirán un sueldo anual bruto (antes de impuestos) de 1 millón 710 mil 677 pesos.



El Aumento: Esto representa 136 mil 908 pesos más de lo que recibieron en 2025.

Esto representa de lo que recibieron en 2025. Dinero en Mano: Ya libres de impuestos (neto), cada legislador se embolsará 1 millón 307 mil 224 pesos anuales; es decir, 113 mil 739 pesos extra en comparación con este año.

Mientras a los mexicanos nos suben los #impuestos, los diputados se aumentan el sueldo y se regalan nuevos privilegios… pagados con tu dinero.



Diputados se regresan el seguro de vida y se suben el aguinaldo

Pero el sueldo base no es lo único que sube. Los diputados aseguraron un aguinaldo más jugoso para 2026, el cual alcanzará los 147 mil 438 pesos (en 2025 fue de 140 mil 504 pesos).

Además, en un movimiento que contradice la austeridad republicana, se restituyeron el Seguro de Vida Institucional, un beneficio que les costará a los mexicanos 59 mil 984 pesos por cabeza.

Por si fuera poco, también se elevaron el monto de "Otras Prestaciones", asignándose una bolsa de 67 mil 785 pesos para cada diputado, confirmando que, al tener el control del presupuesto, decidieron consentirse sin reparos.

Las críticas del aumento del sueldo de los diputados ocurren después de la tensión provocada por el Paquete Económico 2026, pues contempla una mayor presión tributaria para los ciudadanos.

Pero también genera diversas críticas por parte de los ciudadanos, pues señalan que a pesar de su alto salario, hacen cosas como quedarse dormidos, conectarse por vía online pero hacer otras cosas como fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado jugando padel en plena sesión o el del morenista Esteban Bautista Hernández, quien fue captado durmiendo en la comparecencia del Secretario de Turismo