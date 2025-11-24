Por represión, PAN presenta denuncia ante FGR tras hechos en marcha del 15N

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la "represión" cometida contra los jóvenes que participaron en la manifestación del pasado 15 de noviembre (15N) en el Zócalo de la Ciudad de México.

El líder del PAN, Jorge Romero exigió que "ya le quiten la capucha al llamado “bloque negro” que siempre va las marchas sin que sean invitados" y, como se vio el pasado 15 de noviembre, reventaron la protesta de la llamada Generación Z.

“Nosotros también queremos preguntarle a la Fiscalía General de la República, ¿quién está detrás de este bloque negro?", agregó el líder panista.

El #PAN presentó una denuncia en la #FGR para que investigue la "represión" contra los jóvenes que participaron en la manifestación del pasado 15 de noviembre.



Exigió que ya le quiten la capucha al llamado #BloqueNegro que siempre va las marchas sin que sean invitados.



Vía… pic.twitter.com/jX7DWeQmOx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2025

Romero ironizó sobre la respuesta que ha dado el gobierno y Morena sobre sus cuestionamientos, sobre quién está detrás de los provocadores.

"Miren desde el gobierno son tan ridículos para dejarlo así de claro, que ahora resulta que la oposición está detrás de todo, la oposición está detrás incluso de los huracanes, de las lluvias, de los temblores”, declaró.

¿Contra quién es la denuncia del PAN?

La denuncia interpuesta ante la FGR es en contra de "quién resulte responsable" por los hechos de violencia ocurridos el pasado 15 de noviembre en la protesta de la llamada Generación Z.

Romero Herrera, solicitó que sean investigados los grupos que participaron en los hechos de violencia, así como la organización, forma de reclutamiento, la estructura, los liderazgos y hasta el financiamiento, así como los vínculos que tienen con otros grupos.

"Que se indague cualquier participación en otros eventos violentos", insistió el líder del albiazul quien explicó que acudieron a la FGR para que atraiga la carpeta de investigación relacionada con una posible afectación a la libertad de expresión de los participantes.

🔵 Hoy desde la @FGRMexico alzamos la voz.



Lo ocurrido el #15N no fue espontáneo: el bloque negro fue orquestado por el Régimen para intentar ensuciar la legítima expresión de miles de jóvenes.



En @AccionNacional no permitiremos que se silencie su voz. Los defendemos y estamos… pic.twitter.com/pobk2lhcUF — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 24, 2025

El PAN recordó que no es la primera vez que grupos violentos participan en protestas en la Ciudad de México por lo que destacó la importancia de investigar lo ocurrido hace 10 días.