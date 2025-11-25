7 de cada 10 Mexicanos no volverían a votar por Claudia Sheinbaum, revela encuesta

Un reciente estudio de opinión pública ha encendido las alarmas sobre la popularidad de la actual mandataria. Según la más reciente encuesta realizada por México Elige, una abrumadora mayoría de los ciudadanos rechazaría la continuidad de Claudia Sheinbaum en el poder.

El estudio planteó un escenario hipotético: si pudiera elegirse a la presidenta para un nuevo periodo presidencial de 2030 a 2036, 7 de cada 10 mexicanos no volverían a votar por ella.

Los datos son contundentes y reflejan una polarización marcada, con una tendencia negativa hacia la gestión actual:



El Rechazo Duro: El 63.3% de los encuestados afirmó estar "seguro de que no votaría" por ella nuevamente.

El de los encuestados afirmó estar por ella nuevamente. El Voto Dudoso: A este porcentaje se suma un 4.0% que dijo que "quizá no votaría".

Sumando ambas cifras, el rechazo potencial alcanza el 67.3%, lo que sustenta la afirmación de que casi 7 de cada 10 ciudadanos no avalarían una reelección.

❌🗳️7 de cada 10 mexicanos no volverían a votar por Sheinbaum



Un estudio reveló que en caso de que pudiera elegirse a la presidenta Claudia Sheinbaum para un nuevo periodo presidencial de 2030 a 2036, el 63.3% dijo estar seguro de que no lo haría, mientras que un 4.0% dijo que… pic.twitter.com/0J7fHAAqyX — PollsMX (@PollsMX_) November 25, 2025

Encuesta revela que el apoyo se reduce al 30%

Del otro lado de la moneda, el "voto duro" o leal a la presidenta se encuentra en minoría.



Solo el 29.8% dijo que "seguro sí votaría" por ella.

dijo que por ella. Un marginal 1.6% consideró que "quizá sí lo haría".

Esta fotografía demoscópica sugiere un desgaste significativo en la percepción ciudadana respecto a la figura presidencial, cerrando la puerta —en la opinión pública— a cualquier aspiración de continuidad a largo plazo.

Asimismo, en otro estudio realizado por PollsMX, la aprobación de la presidenta Sheinbaum bajó a 71% de acuerdo con la última actualización semanal de su Encuesta de Encuestas, que promedia mediciones de diversas casas encuestadoras, mientras que 28% de los ciudadanos desaprueban su gestión.

📉🇲🇽 La aprobación de la presidenta @Claudiashein baja a 71%, de acuerdo con la actualización semanal de nuestra Encuesta de Encuestas; mientras que 28% de los ciudadanos desaprueban su gestión. pic.twitter.com/AC53q8uuiq — PollsMX (@PollsMX_) November 24, 2025

La gráfica ilustra una tendencia estable a lo largo del 2025, con una ligera baja respecto al primer semestre del año, pero todavía dentro de rangos elevados.

El gráfico correspondiente a mayo de 2025 reflejó uno de los picos más altos de apoyo a Sheinbaum durante su primer año de gobierno, con 79% de aprobación y 20% de desaprobación.