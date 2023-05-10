AMLO celebra el Día de las Madres con concierto de Eugenia León en mañanera

Durante la conferencia matutina de este 10 de mayo de 2023, en el marco del Día de las Madres, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se llevó a cabo un concierto con las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa.

Desde el principio de la mañanera, AMLO felicitó a todas las madres mexicanas: "Una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres", asimismo, adelantó que en punto de las 8:00 horas de este miércoles habría un concierto con ambas cantantes, sobre las cuales afirmó que tienen una gran voz.

#EnLaMañanera | En Palacio Nacional, con un concierto de María Inés Ochoa y Eugenia León el presidente @lopezobrador_ celebra a las mamás de México pic.twitter.com/BAKh4vEEOp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 10, 2023

Eugenia León y María Inés Ochoa cantan las mañanitas en el Día de las Madres

Las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa comenzaron el concierto con las mañanitas para festejar a las mamás. Posteriormente, ambas compositoras tuvieron algunos minutos para entonar canciones individualmente.

Alcaldías en CDMX tendrán conciertos por el Día de las Madres 2023

No solo en la mañanera de AMLO se llevó a cabo un concierto para festejar el Día de las Madres, pues algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), tienen sorpresas para este día tan especial, como es el caso de Tlalpan y Coyoacán.

Ana Bárbara se presentará en la alcaldía Tlalpan el próximo sábado 13 de mayo de 2023, las personas podrán acudir a partir de las 17:00 horas y el concierto se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía, ubicada en Plaza de la Constitución #1.

Por otro lado, Yuri realizará un concierto en la alcaldía Coyoacán el próximo 13 de mayo de 2023 a partir de las 18:00 horas en la Alameda Sur, ubicada en Canal de Miramontes S/N, Coapa, colonia Las Campañas.

Para este miércoles 10 de mayo, Día de las Madres, se prevé una derrama económica de 70 mil 300 millones de pesos en todo México, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco). Se espera que para esta celebración las personas gasten, en promedio, de 800 a mil 200 pesos en los regalos para las madres.