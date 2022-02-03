Día de la marmota: pronostica 6 semanas más de invierno en EU

Phil, la marmota más famosa del mundo, pronosticó otras seis semanas de invierno para Estados Unidos (EU). En una tradicional festividad, conocida como Día de la marmota, en el cual se cree que el animal pronostica el clima de las próximas semanas.

De acuerdo con la tradición, la marmota salió de su guarida en Punxsutawney, Pensilvania, y de inmediato vio su sombra, lo que significa que el invierno se prolongará por otras seis semanas en EU.

Este es el segundo año consecutivo en que Phil ve su sombra al salir de su guarida. La última vez la última vez que la marmota predijo una primavera temprana fue en el 2020, cuando el animal salió de su madriguera y no vio su sombra.

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De acuerdo con los Centros Nacionales de Información Ambiental de EU, (NCEI, por sus siglas en inglés), la marmota Phil no es tan acertado, pues solo en los últimos 10 años solo le atinó al 40 por ciento.

El evento anual del Día de la marmota, que se hizo más popular gracias a la película 'Groundhog Day', protagonizada por Bill Murray, atrae fieles seguidores de todo el mundo.

Sin embargo, la predicción de Phil contrasta con la marmota Groundhog Chuck, quien predijo que la primavera está en camino. Pues en el Día de la marmota, el roedor habitante del zoológico de Staten Island, pronosticó que el invierno está por concluir en EU.

Dado el desacuerdo entre las dos criaturas peludas, el tiempo dirá cuál de los dos es el pronóstico correcto del clima en EU.

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¿Qué es el día de la marmota en EU?

La celebración del Día de la marmota se realiza cada 2 de febrero, y tiene sus orígenes en el "folklore alemán" sobre un roedor cuyo comportamiento indica el curso de las estaciones, y adelantando si el invierno durará más tiempo o se acerca el momento de darle la bienvenida a la primavera.

La tradición popular se remonta a 1887, e indica que si el roedor ve su sombra en el Día de la marmota, el clima gélido y ventoso continuará durante seis semanas. Si está nublado y no aparece ninguna sombra, el comienzo de la primavera está cerca.

