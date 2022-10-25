Día de Muertos 2022: A qué hora será el Paseo Nocturno en bicicleta en CDMX

El Paseo Nocturno en bicicleta regresa a la CDMX luego de dos años de ausencia por la pandemia de Covid-19, para cerrar con broche de oro los festejos por el Día de Muertos 2022.

Durante 20 kilómetros de recorrido, los asistentes al Paseo Nocturno en bicicleta de la CDMX partirán desde la Fuente de Petróleos hasta la Plaza Tlaxcoaque, ubicada en el centro histórico de la capital del país.

La cita es el próximo sábado 5 de noviembre de 19:00 a 23:00 horas, donde adicionalmente los asistentes podrán participar en diversas actividades que el Gobierno de la CDMX tiene preparadas como parte de la celebración por el Día de Muertos 2022.

¿Cuál es el recorrido el Paseo Nocturno en bicicleta en CDMX?

El Paseo Nocturno en bicicleta en CDMX iniciará en la Fuente de Petróleos y pasará por sitios emblemáticos de la CDMX, como:



Museo Nacional de Antropología

La Glorieta de La Diana Cazadora

La Columna de la Independencia

El Monumento a la Revolución

Para finalizar en la Plaza Tlaxcoaque ubicada en el Zócalo capitalino

Además, el recorrido contempla rodar por las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, así como por las calles López, Venustiano Carranza y 5 de Febrero.

¿Cuál es el recorrido el Paseo Nocturno en bicicleta en CDMX? |Twitter/MIBiciCDMX

Actividades por el Paseo Nocturno en bicicleta en CDMX

El Paseo Nocturno en bicicleta en CDMX partirá en punto de las 19:00 horas desde la Fuente de Petróleos, y a lo largo de la rodada se tienen contempladas diversas actividades para cerrar con broche de oro la celebración del Día de Muertos 2022.

Una de las actividades más esperadas es el tradicional concurso de disfraces en el Monumento a la Revolución, para participar deberás hacerlo con previo registro que se llevará a cabo de 19:00 a 20:30 horas en la explanada de esta obra arquitectónica.

La edición del concurso de disfraces del Paseo Nocturno en bicicleta 2022 mantendrá la temática de portar un disfraz original con una caracterización que haga alusión a la tradición mexicana del Día de Muertos, requisito indispensable para participar, los ganadores podrán llevarse desde una bicicleta nueva hasta un kit de accesorios. No te pierdas de los increíbles premios y consulta la convocatoria disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/PaseoNocturno.

Otras de las actividades que destacarán a lo largo del recorrido del Paseo Nocturno en bicicleta CDMX, son:

Clases de zumba impartidas por personal de Servicios de Salud Pública en el Monumento a la Revolución de 19 a 21:00 horas.

La obra de Teatro de Matlacihuatl en la Glorieta del Ahuehuete a las 19:00 horas.

Tributo musical a Caifanes por parte del grupo “La Bestia Cósmica” en el Monumento a la Revolución a las 19:00 horas.

Biciescuela Nocturna de la SEMOVI, que tendrá su sede en avenida Paseo de la Reforma entre Avenida Juárez y Avenida Balderas de 19:00 a 22: horas.

Actividades por el Paseo Nocturno en bicicleta en CDMX|Twitter/MIBiciCDMX



La presentación de una Batucada y préstamo de bicicletas estarán organizadas por el Instituto de la Juventud (INJUVE), que se encontrarán en la Glorieta del Ahuehuete, minutos antes de iniciar el recorrido.

El gobierno de la CDMX recuerda a las y los participantes del Paseo Nocturno que podrán ingresar con sus bicicletas a los diversos modos de transporte que pertenecen a la Red de Movilidad Integrada a partir de las 17:00 horas.