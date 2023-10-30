¿Hay festivo oficial el 1 y 2 de noviembre por Día de Muertos 2023?

Noviembre está por llegar y con esto algunas de las fechas más esperadas por los mexicanos, el Día de Muertos 2023 que conmemora a todas las personas que ya no se encuentran presentes, por esto, familias aprovechan para visitar los panteones y recordar a los difuntos, pero ¿es feriado el 2 de noviembre?

Al inicio del año se establecen los días que son considerados feriados en México, para noviembre tienen contempladas dos fechas, así que en caso de tener alguna duda, el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) te cuenta de qué días se trata.

¿Por qué el 2 de noviembre no es feriado oficial?

El Día de Muertos podría considerarse como uno de los que tiene mayor simbolismo entre los mexicanos; sin embargo, no es un día de descanso obligatorio en México, aunque a lo largo del país las personas encuentran espacios para honrar a sus difuntos, principalmente en las ofrendas que les realizan en la que destacan imágenes y lo que era su comida favorita en vida.

¡Apuntalas en el calendario!|SEP

¿Quiénes sí descansan el 2 de noviembre por Día de Muertos?

A pesar que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el 2 de noviembre como feriado, hay un sector que sí lo hace y que podrá beneficiarse de este día, se trata de la Secretaría de Educación Publica (SEP), quien establece que el próximo jueves, Día de Muertos, los alumnos y docentes tendrán un día de descanso.

El calendario de la SEP establece que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria gozarán estos dos puentes:



Del viernes 17 al lunes 20 de noviembre, pues no habrá clases por día de descarga administrativa, mientras que el lunes 20 de noviembre la Ley Federal del Trabajo lo considera como descanso obligatorio por el Día de la Revolución Mexicana.

Del viernes 24 al 26 de noviembre, se trata del último viernes del mes, por lo que habrá taller intensivo de formación para los docentes.

¿Abrirán los bancos el 1 y 2 de noviembre por Día de Muertos?

¡No te quedes sin dinero en efectico! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer el calendario de días inhábiles, en este establecen que algunos no abrirán el próximo 2 de noviembre; sin embargo, Banco Azteca está disponible los 365 días del año.