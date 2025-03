De promesas a retrocesos: México ignora el futuro y se olvida de la eficiencia energética

Desde las primeras horas del 5 de marzo el calendario apuntó una fecha importante, el Día Mundial de la Eficiencia Energética, sí, ese que tiene como objetivo fomentar acciones para reducir el impacto ambiental y que, durante los últimos años, en nuestro contexto inmediato, México se encargó de no hacer nada, porque si no lo nombras no existe... ¿o cómo es?

La política energética del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo lleno de críticas por su enfoque en combustibles fósiles, como el combustóleo, y el retroceso en el desarrollo de energías renovables en México.

El combustóleo en México y sus riesgos

El uso de combustóleo no solo es más costoso que las energías eólica y solar, sino que también tiene graves consecuencias ambientales y de salud. La quema de este combustible genera altos niveles de emisiones contaminantes, afectando especialmente a comunidades cercanas a las plantas termoeléctricas.

Además, esta política ha incrementado los costos de generación eléctrica, lo que podría traducirse en tarifas más altas para los consumidores o en recortes a sectores esenciales como salud y educación.

Las plantas de Iberdrola ¿un capricho?

En abril de 2023, el gobierno mexicano adquirió 13 plantas generadoras de energía a Iberdrola por aproximadamente 6,000 millones de dólares. Esta compra fue presentada como una “nueva nacionalización” para fortalecer a la CFE y consolidar la soberanía energética.

Sin embargo, estas plantas ya estaban operativas y no aumentaron la capacidad instalada del país en un solo watt adicional. En lugar de invertir en nuevos proyectos de energías renovables o infraestructura más eficiente, se destinó una suma millonaria a activos existentes.

¿Un apoyo erróneo al gas natural?

Además, la administración ha argumentado que las energías renovables son “intermitentes” e inestables para garantizar el suministro eléctrico. Sin embargo, esta postura ignora avances tecnológicos que han mejorado la eficiencia y confiabilidad de estas fuentes.

En cambio, se han promovido políticas que consideran al gas natural como energía limpia—a pesar de ser un combustible fósil—bajo el argumento de que es una “transición” hacia fuentes renovables.

¿Qué es el fracking y qué países lo utilizan?

La fracturación hidráulica, comúnmente conocida como fracking, es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo no convencionales atrapados en rocas de esquisto a gran profundidad. A continuación, se presentan los países que utilizan esta técnica y algunos detalles sobre su implementación.