Día Mundial del Peatón, 5 mil personas mueren al año en México atropelladas: INEGI

Hoy es el Día Mundial del Peatón y en México al año se promedian cinco mil muertes por atropellamiento, aunque la preferencia, la tenga el peatón; éste en nuestro país sigue siendo la persona más vulnerable.

Para respaldar esta cifra, entrevistamos a personas que realizan trabajo a pie, esto es lo que dice Katia Ramírez, encuestadora: “Lo que yo realizo son encuestas y prácticamente todo el día me la paso caminado, realmente, los automovilistas no respetan los semáforos, a algunos no les importa el paso del peatón o se siguen o las vueltas las dan mal.”

Todos en algún momento nos movemos a pie y tan solo en la Ciudad de México, se estima que diariamente, 2.1 millones de personas se mueven de esta forma. Estadísticamente hablando, el INEGI refiere que 6 de cada 10 son mujeres.

Usar el celular eleva la distracción y el peligro se acentúa para quienes no usan los puentes peatonales.

Dependiendo la zona, la infraestructura beneficia solo al automóvil y es un riesgo para el que camina.

Tome nota- Traslados en México

33.1% se mueve en vehículo particular

32.5% se desplaza en transporte público

27.4% caminando

El INEGI en su censo 2020 cuenta que en México el 33.1% de la población ocupada se mueve en vehículo particular.

El 32.5% se desplaza en camión, taxi, combi o colectivos, mientras que el 27.4% acude a su lugar de trabajo caminando.

Las autoridades indican que un buen peatón siempre cruza por el rayado tipo cebra, respeta el semáforo peatonal y mira a ambos lados antes de cruzar.

Datos destacables del Día mundial del Peatón

La OMS recuerda cuando en 1897 ocurrió el primer accidente de tránsito.

La joven británica Bridget Driscoll murió arrollada por un coche.

Desde entonces se trabaja por hacer un tránsito más seguro para los peatones.

En México fallecen en promedio 5 mil personas al año por atropellamiento.

Tan solo en la CDMX hay diariamente 2.1 millones de personas que se mueven caminando…

La mayoría son mujeres.

Un buen peatón siempre cruza por el rayado tipo cebra. Respeta el semáforo peatonal.

Siempre mira a ambos lados antes de cruzar. Usa el puente peatonal.



