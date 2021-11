Diabetes: la pandemia que sigue matando a millones

TE PUEDE INTERESAR:

10.6% de los habitantes de México, unos 13 millones de personas, padecen diabetes y al menos otro tanto podría tenerla y no se ha enterado. Es una enfermedad crónica que no presenta sintomatología en los primeros años de hecho muchos pacientes se enteran casi por casualidad.

Una cosa es padecer una enfermedad y no saberlo y otra es padecerla, tener un diagnóstico y un tratamiento y no seguirlo; no son ocas personas en esta situación, la Federación Mexicana de Diabetes estima que sólo un 25% de los pacientes logran alcanzar metas de control en su tratamiento.

México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en prevalencia de esta enfermedad, por eso hay que estar muy atentos a factores de riesgo. ¿Quién puede padecer diabetes? ¿Qué factores deben despertar nuestra atención? La diabetes tipo dos podría presentarse si existe un antecedente familiar, si se tiene sobre peso, si se es mayor de 45 años, si se es hipertenso y si se es latino. Demasiados factores si, pero justamente por eso estar atentos y hacer revisiones periódicas de nuestro estado de salud es fundamental.

La diabetes no diagnosticada o mal controlada es responsable de deterioro y pérdida de visión, provoca daño renal, es causante de un buen número de amputaciones, es incapacitante y deteriora la calidad de vida del enfermo y de su familia.

Pero este padecimiento no debe ser sinónimo de muerte. Lo ideal es prevenirla o retrasar su aparición pero si ya se tiene, un buen tratamiento puede permitirnos llevar una vida completamente plena y normal.

El secreto está, primero en un diagnóstico oportuno, después en seguir el tratamiento indicado y, en general, hacer cabos en nuestro estilo de vida. Una alimentación sana, realizar actividad física al menos 30 minutos al día y un monitoreo constante de los niveles de azúcar harán toda la diferencia.

Hoy, en Cortando La Baraja hablamos de diabetes. No se pierda la conversación con el doctor Josefat Camacho, Presidente Médico de la Federación Mexicana de Diabetes.