Damián vende dibujos para ayudar en gastos a su mamá en Morelia

Es a través de sus dibujos que quiere comprarse sus propias cosas, como libros, juegos o ropa, sin afectar la economía de su mamá, es la razón por lo que Damián inició su proyecto de vender dibujos en la ciudad de Morelia, y es que a su corta edad, Damián comenta que su mamá, al ser madre soltera no puede cubrir todos los gastos.

“La condición en la que estamos, estamos en un departamento en ciertas condiciones, mi mamá es madre soltera y tiene un trabajo que no le da el suficiente dinero y este tipo de cosas causan que yo quiera iniciar con esto, en pocas palabras quiero que salgamos de la pobreza”, argumentó José Damián Salgado.

A Damián le quitaron los carteles en la escuela

Y es que Damián colocó un cartel en el centro de la ciudad de Morelia para ofertar sus dibujos que van desde los 20 pesos hasta los 40 pesos, y aunque no recibió mucho apoyo de sus amigos, mantiene la fe que en que cada dibujo pintado, adornará algún cuarto o casa de Morelia.

“Yo quería iniciar este negocio en la secundaria aunque nunca me lo favorecieron y mis compañeros hasta quitaron el cartel y lo arrancaron, así que decidí pegarlo mejor en la colonia”, explicó José Damián.

La mamá de Damián, comenta que es necesario creer en la voluntad de los hijos, pues aunque muchas personas no apoyen el sueño de su pequeño de 14 años, ella se siente orgullosa por la persona en la que Damián se está convirtiendo.

“Que mamá no estaría orgullosa de que su niño tome este tipo de iniciativas o que simplemente se dedique a cosas que realmente le gustan, las personas que no lo apoyaron son personas que no quieren evolucionar en sus pensamientos”, mencionó María Guadalupe Salgado, mamá de Damián.

Así, acompañados uno al otro, Damián espera que su pequeño gesto, pueda recordarle a su mamá que no está sola.