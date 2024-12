Inicia diciembre, último mes del año, tiempo de terminar los pendientes

Hoy arranca el primer día de diciembre y si comparamos este año con un libro quiere decir que estamos por llegar a la parte final, así como los libros, la vida de este 2024 ha tenido distintas páginas con episodios de alegrías y también de tristezas.

Y este domingo quiero reflexionar su sobre esta etapa de fin de año, porque estoy seguro de que aún hay tiempo para terminar lo que se ha comenzado.

Aún es tiempo de hacer esa llamada pendiente, de dar la ayuda que prometimos, de rezar por quienes nos lo pidieron, de agradecer por lo que tenemos, especialmente los que tenemos salud.

Estas son las últimas páginas del 2024, abracemos con intensidad cada día, cada minuto, cada segundo de este año que termina.

No tengamos miedo de hacer eso que no pudimos, que nos propusimos cuando empezó el año y no hemos concluido.

La buena noticia es que las últimas páginas de este 2024 están en blanco y siempre, siempre hay tiempo para poder escribirlas.