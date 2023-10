La otra realidad de la cumbre: Dictadores dejan desamparados a millones de migrantes

Hablar de migración es abordar el tema de la movilidad forzada, de las personas que abandonan sus hogares ante la falta de oportunidades, de familiares que se arriesgan para darle una mejor vida a sus seres queridos y por irónico que parezca, recientemente se celebró una cumbre en Palenque, Chiapas en la que un grupo de dictadores asumieron que tenían la autoridad suficiente para…¿brindar soluciones?

Los presidentes Nicolás Maduro, Miguel Diaz-Canel y Daniel Ortega son, en gran parte, partícipes de los altos índices de migración que se viven en Venezuela, Cuba y Nicaragua; sin embargo, por lo dicho en la cumbre migratoria pareciera que perciben otra realidad, pues al tiempo en que brindaban “soluciones”, en Tapachula cerca de 200 personas se manifestaban ante la ineficiencia de estos tiranos de la libertad, por lo que en redes sociales compartieron el momento en que incendiaron piñatas con sus rostros.

Detención de migrantes aumentó de manera alarmante en Nicaragua, Venezuela y Cuba desde el 2020

La frontera con Estados Unidos, cuya franja de tierra abarca los 3.200 kilómetros es un punto de encuentro para millones de migrantes que año tras año buscan nuevas oportunidades ante Estados olvidados y sumergidos en la dictadura, en los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba el índice de personas detenidas aumentó de manera desproporcionada, evidenciando que personajes como Maduro perciben una realidad en la que, incluso consideran que las remesas hablan sobre lo bien que se encuentran sus naciones.

En gráficos comparados entre el año 2020 y 2023, Venezuela pasó de tener 4 mil 520 migrantes detenidos anualmente a 189 mil 520, cifras que aumentan hasta 10 veces, y con ello nace la pregunta ¿Qué están haciendo los mandatarios por reducir el número de movilizaciones? Principalmente, si podrán cumplir con las promesas o como es de costumbre fracasarán.

Para el caso de Nicaragua no fue la excepción, desde el año 2020 aumentó de 3 mil 164 personas hasta 164 mil, esto generó cientos de comentarios hacia el gobierno de Daniel Ortega, de quien acusaron le importa tan poco la migración que no asistió a la cumbre en Palenque, inclusive en su propio país se le acusa de convertir la migración forzada en un negocio que ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica a costa de despreciar la vida humana.

Un dato que es un fiel reflejo de lo que vive la dictadura nicaragüense es que de 6.8 millones el 3.3 por ciento de la población migró hacia Estados Unidos, para el caso de Cuba que tiene 11.2 millones de personas, el 2.7% de ciudadanos no encontraron los argumentos suficientes para permanecer en el país.

Economía basada en remesas, ¿un tema para presumir?

No nos confundamos, el aumento de las remesas en países dictadores no es digno de presumir y no es un logro para los gobiernos, es una muestra que la economía la basan la movilización forzada para que a mediano plazo le den beneficios al país, de alguna forma aprovechándose de las personas que diariamente tienen que enfrentar precariedad, escasez laboral, situaciones que atentan contra la integridad y todo esto por gobiernos que son incapaces de ofrecer lo mínimo a sus ciudadanos: un buen trato.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dio a conocer que en 2019 Cuba recibió 3 mil millones de dólares en remesas, mientras que en Venezuela marcaron un hito al sostener que 4,198.5 millones de dólares fueron enviados, lo que representó el 38%, como se puede ver, un negocio redondo.