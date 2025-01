Dictaduras en el mundo: Represión, resistencia y datos alarmantes

🏆2024 in Review🏆



5️⃣ Rule of Law Index 2024



1. Denmark🇩🇰

2. Norway🇳🇴

3. Finland🇫🇮

4. Sweden🇸🇪

5. Germany🇩🇪

6. New Zealand🇳🇿

7. Luxembourg🇱🇺

8. Netherlands🇳🇱

9. Ireland🇮🇪

10. Estonia🇪🇪

11. Australia🇦🇺

12. Canada🇨🇦

13. Austria🇦🇹

14. Japan🇯🇵

15. UK🇬🇧

16. Singapore🇸🇬

17. Belgium🇧🇪… pic.twitter.com/8rEe7eohX9