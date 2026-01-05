“No estamos a la venta": Dinamarca y Groenlandia frenan amenazas de Trump sobre “tomar” la isla

La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, no se guardó nada este domingo. En un comunicado oficial, calificó de absurda la idea de que Donald Trump necesite tomar el control de Groenlandia. "Estados Unidos no tiene derecho a anexar ningún país del Reino Danés", sentenció la mandataria.

Esta reacción surge luego de que el mandatario estadounidense reiterara en una entrevista para la revista The Atlantic su deseo de adquirir el territorio, afirmando: "Necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa". Para Dinamarca, estas palabras han pasado de ser una curiosidad a una amenaza real contra un aliado histórico.

🇺🇸🇬🇱 | Donald Trump dijo que "necesitan Groenlandia" para la seguridad nacional de los Estados Unidos.pic.twitter.com/R6FyEdelvE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 4, 2026

El miedo tras captura de Nicolás Maduro

Lo que más encendió las alarmas en Europa fue el momento de las declaraciones. Trump habló apenas un día después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro . El hecho de que Washington haya anunciado que "dirigirá" a Venezuela ha hecho que en Dinamarca teman que Groenlandia sea el siguiente objetivo de una intervención similar.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen , calificó de "irrespetuoso" que se les vincule con intervenciones militares. "Cuando el presidente de EU dice que nos necesita y nos vincula con Venezuela, no solo se equivoca, nos falta al respeto", afirmó con dureza.

Por qué Trump quiere apoderarse de Groenlandia

Groenlandia no es solo una isla de hielo; es una pieza clave en el tablero mundial por dos razones principales:



Defensa Militar : Su posición estratégica entre Europa y Norteamérica es vital para el sistema de defensa contra misiles balísticos de EU.

Su posición estratégica entre Europa y Norteamérica es vital para el sistema de defensa contra misiles balísticos de EU. Riqueza Mineral: La isla posee recursos naturales inmensos. Washington busca desesperadamente estos minerales para dejar de depender de las exportaciones de China.

Para avanzar en este plan, Trump nombró recientemente a un enviado especial para la isla, lo que Dinamarca ve como un paso agresivo para intentar influir en el territorio autónomo.

Watch | Denmark PM Rejects U.S. Threats Over Greenland: “Not for Sale”



Danish Prime Minister Mette Frederiksen issued a firm statement in response to remarks by U.S. President Donald Trump, calling on Washington to halt its threats against a “close ally” and respect the will of… pic.twitter.com/34bL6E9LtE — Quds News Network (@QudsNen) January 4, 2026

Así buscaría Trump adueñarse de Groenlandia

Groenlandia fue una colonia danesa y, aunque hoy tiene un gobierno propio y el derecho de declarar su independencia, todavía depende económicamente de los subsidios de Dinamarca. Esta vulnerabilidad es la que el gobierno de Trump parece querer aprovechar.

Dinamarca ha intentado calmar las aguas invirtiendo más en la defensa del Ártico para complacer a la administración Trump, pero las amenazas de anexión han tirado por la borda meses de diplomacia. La postura de los daneses es clara: la cooperación militar es posible, pero la soberanía no se negocia.

Groenlandia sería el próximo objetivo de Trump

La insistencia de Trump ha convertido al Ártico en una zona de alta tensión. Mientras Groenlandia reitera que "no está a la venta", el mundo observa cómo una de las democracias más antiguas de Europa debe defender su territorio frente a las ambiciones de su principal aliado militar.

Por ahora, el mensaje enviado desde Copenhague es un llamado a la cordura: instan a Estados Unidos a detener las amenazas contra un pueblo que ya ha dicho claramente que quiere seguir siendo dueño de su propio destino.