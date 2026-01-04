Así es como la Fuerza Delta capturó a Nicolás Maduro en Venezuela; últimas noticias de su captura
Nicolás Maduro ya pasó su primera noche detenido en Nueva York, después de ser capturado por fuerzas especiales de EU de su residencia en Venezuela.
Después de que un equipo de élite detuviera a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia en Caracas, Venezuela, tanto el líder venezolano como su pareja ya pasaron su primera noche en una prisión en Brooklyn, Nueva York.
Por 25 años, el régimen chavista, se encargó de reprimir a sus ciudadanos, a opositores, a callar a medios de comunicación críticos, a secuestrar a los poderes del estado y, de acuerdo al Departamento de Estado, a liderar un grupo del crimen organizado conocido como el Cártel de los Soles . En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos las últimas noticias tras la caída de Maduro Moros, quien fuera pupilo de Hugo Chávez.
¿EU gobernará Venezuela? Esto dice Marco Rubio
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aclaró las declaraciones de Donald Trump sobre que la Unión Americana será quien gobierne a Venezuela en corto plazo, y destacó que el enfoque es establecer las políticas futuras del país sudamericano.
“Es una política en marcha”, mencionó Rubio en una entrevista con el programa Meet the Press de la NBC. Añadió que todo el “aparato de seguridad nacional” está involucrado en dichas decisiones.
Además, el funcionario destacó que Estados Unidos quiere ver una transición democrática en Venezuela, aunque no detalló un posible cronograma para ello.
Ejército de Venezuela respalda a Delcy Rodríguez como presidenta interina
Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Venezuela, fue reconocida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como presidenta interina, después de su nombramiento por el Tribunal Superior de Justicia.
#COMUNICADO | La Fuerza Armada Nacional Bolivariana #FANB condena el secuestro del presidente de #Venezuela 🇻🇪, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, y respalda el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en el territorio nacional pic.twitter.com/GLybDQl6A0— teleSUR TV (@teleSURtv) January 4, 2026
Así están las calles de Venezuela hoy
Tras la captura de Nicolás Maduro, diversos comercios de Venezuela están cerrados este domingo 4 de enero de 2026. Además, el transporte público y el metro de Caracas están sin servicio, contrario a otras ocasiones, ya que siempre hay actividad incluso los domingos en la capital venezolana.
Diversas personas tratan de abastecerse de alimentos y medicinas, ya que sólo los supermercados y farmacias están abiertos al público.
Embajador de EU en México reconoce captura de Maduro
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció la valentía y precisión del operativo que dio con la captura de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela.
"Con rapidez y audacia, las fuerzas ingresaron al corazón de Venezuela y extrajeron al jefe de su régimen narcoterrorista sin que se registrara una sola baja. Verdaderamente extraordinario", mencionó el diplomático en su cuenta de la red social X.
Rindo homenaje a la valentía y la precisión con las que los Estados Unidos llevaron a cabo la misión de hoy en Venezuela. Con más de 40 años de experiencia en la comunidad de operaciones especiales, puedo afirmar que esta operación reflejó todas las características de una misión… pic.twitter.com/WqcXYOqcEW— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 4, 2026
Militares de EU entrenaron en réplica de casa de Maduro para extraerlo: Reuters
Tropas de élite de Estados Unidos, entre ellas la Fuerza Delta del Ejército, construyeron una réplica exacta de la casa de seguridad de Nicolás Maduro y ensayaron la forma en que ingresarían a la residencia de Caracas, Venezuela, la cual estaba fuertemente protegida.
De acuerdo con una fuente familiarizada con el tema que habló con la agencia de noticias Reuters, la CIA mantenía desde agosto de 2025 un pequeño equipo en el terreno que aportó información sobre el estilo de vida de Maduro, lo que facilitó su captura.
Otras dos fuentes señalaron a Reuters que la agencia de inteligencia también contaba con un agente cercano a Maduro, encargado de monitorear sus movimientos y listo para precisar su ubicación exacta conforme avanzaba la operación.