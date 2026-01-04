Así es como la Fuerza Delta capturó a Nicolás Maduro en Venezuela; últimas noticias de su captura

Después de que un equipo de élite detuviera a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia en Caracas, Venezuela, tanto el líder venezolano como su pareja ya pasaron su primera noche en una prisión en Brooklyn, Nueva York.

Por 25 años, el régimen chavista, se encargó de reprimir a sus ciudadanos, a opositores, a callar a medios de comunicación críticos, a secuestrar a los poderes del estado y, de acuerdo al Departamento de Estado, a liderar un grupo del crimen organizado conocido como el Cártel de los Soles . En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos las últimas noticias tras la caída de Maduro Moros, quien fuera pupilo de Hugo Chávez.