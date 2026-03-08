VIDEO | Graban a diputada Diana Sánchez Barrios ‘legislando’ desde una estética

No importa que haya que legislar y tomar decisiones importantes; primero está la belleza, al menos para la diputada Diana Sánchez Barrios, quien decidió cambiar el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) por una estética.

La legisladora fue grabada en el momento en que le arreglaban el cabello y no desde su curul, donde los diputados deben estar a la hora de sesionar.

VIDEO: Graban a Diana Sánchez Barrios legislando desde la estética

El momento quedó grabado. El momento ocurrió durante una sesión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del 6 de marzo de 2026. La diputada Diana Sánchez Barrios fue captada votando leyes mientras le alaciaban el pelo y tomaba café.⁣

Conforme transcurría la sesión, Sánchez Barrios solo encendía la cámara para participar, dejando ver que era su interés y prioridad sobre la agenda pública.⁣

Mientras se hacía el pase de lista, algo que también llamó la atención fue que, además de ella, el diputado Víctor Varela estaba en la sesión, pero mientras manejaba.

Graban a Diana Sánchez Barrios pintarle el “dedo” a ciclista

Otro video difundido en redes sociales mostró a la diputada haciendo una seña obscena a un ciclista, quien reclamó que fue desplazado de su carril por una camioneta en la que viajaba la legisladora, presuntamente escoltada por una patrulla.

Los hechos ocurrieron en calles de la alcaldía Benito Juárez. En el video se observa al ciclista emparejarse con la camioneta, pero la diputada optó por hacerle la grosería al ciclista e irse.

Posteriormente, la diputada admitió que su reacción fue inapropiada, pero justificó que lo hizo porque estuvo influida por un episodio de miedo y estrés postraumático, ya que recordó el atentado armado el 17 de octubre de 2024 en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque ocurrió a plena luz del día y ante muchas personas que transitaban por la calle Motolinia y su cruce con la avenida 5 de Mayo. La diputada afirmó que la presencia de un ciclista grabándola, con el rostro parcialmente cubierto, detonó un estado de alarma al evocar el ataque que sufrió.

¿Quién es Diana Sánchez Barrios, acusada por extorsión?

Diana Sánchez Barrios es hija de Alejandra Barrios, exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Ha sido ubicada por su activismo y trabajo en pro de los comerciantes de la zona del Centro Histórico y creó la organización ProDiana A.C.

Una investigación en su contra la llevó a la cárcel. En 2021, la entonces candidata a diputada local por el Distrito Electoral Nueve de la alcaldía Cuauhtémoc, Diana Sánchez Barrios, fue detenida por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

La excandidata por la entonces coalición "Va por México" a diputada local fue detenida afuera de una restaurante ubicado en la colonia Tabacalera por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.

Diana Sánchez Barrios fue ingresada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, pero salió de este en diciembre de 2021 por cuestiones de salud, sin embargo, al estar vinculada a proceso se le dictó la medida de prisión domiciliaria.

En septiembre del año pasado, un juez determinó el retiro de dicha medida cautelar, pero se le fijó otra y tenía que ir a firmar cada mes el libro de procesados. No podía salir del país ni acercarse a las personas que la denunciaron.