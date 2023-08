Diputada de Morena denuncia a funcionarios de Secretaría de Bienestar por desvío de recursos

Ciudad de México. La diputada de Morena, Inés Parra, informo que presentó ante la Fiscalía General una denuncia en contra funcionarios de la Secretaría de Bienestar, encabezados por su titular María Luisa Albores. Pide que se investigue y se les sancione por presuntos diversos delitos detectados en el gasto de 2018 a 2021.

Acusa un quebranto al erario público a través de programas sociales por más de 6 mil millones de pesos que los posibles delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.

Denuncia por desvió de recursos en contra de la Secretaría de Bienestar ya fue presentada ante la FGR

La diputada Inés Parra, informó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la Republica, por la ineficiente actuación que ha tenido la Auditoria Superior de la Federación por las irregularidades detectadas en las autorías realizadas a la Cuenta Pública de 2018, 2019,2020 y 2021.

“Consistentes en términos generales en pagos y cobros indebidos de beneficiarios de programas sociales, desvío de recursos públicos de los programas sociales, no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios e ineficiencias en los registro de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto al uso y destino. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte que son 6 mil millones de pesos contra quien resulte responsable y no me queda la menor duda que probablemente sea ella porque ella es la titular, no creo que una titular de una secretaria de Estado desconozca del tema, porque al final ellos son los que administran”, señaló la diputada de Morena.

Aclara que no tiene que ver con la acusación ventilada por Marcelo Ebrard

Aclaró que esta denuncia no tiene nada que ver con la acusación que ventiló Marcelo Ebrard y el grupo de diputados de Morena que lo respalda, entre los cuales se encuentra ella, por la cargada que la Secretaria de Bienestar ha hecho a favor de Claudia Sheimbaum.