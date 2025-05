Hoy No Circula 24 de mayo: ¿qué autos descansan este sábado en CDMX y Edomex?

Este sábado 24 de mayo de 2025, la aplicación del programa Hoy No Circula afectará a un grupo específico de vehículos en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, como parte de las medidas permanentes para reducir la contaminación atmosférica en la capital del país y su zona conurbada.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), al ser este el cuarto sábado del mes, se activa una de las restricciones programadas para ciertos vehículos, dependiendo del holograma y la terminación numérica de la placa.

¿Qué autos no circulan el sábado 24 de mayo de 2025?

Los vehículos que no podrán circular este 24 de mayo son aquellos que cumplan con las siguientes características:

Holograma 1 , cuya terminación de placa sea 0, 2, 4, 6 u 8

, cuya terminación de placa sea Holograma 2, sin importar la terminación de la placa

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado

Esto significa que cientos de automóviles deberán permanecer fuera de circulación desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en la CDMX y el Edomex. El objetivo de estas restricciones es evitar que el parque vehicular aumente los niveles de ozono en la atmósfera, especialmente durante la temporada seca-calurosa, cuando la calidad del aire se ve más afectada.

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula 24 de mayo?

Según el lineamiento actual de la Sedema, los vehículos con holograma 00 y 0 están exentos de las restricciones del programa Hoy No Circula este sábado. Esto incluye a automóviles nuevos y a aquellos que han aprobado satisfactoriamente la verificación vehicular.

Además, quedan fuera del programa algunas categorías específicas como unidades eléctricas o híbridas, vehículos de personas con discapacidad y transporte público o de emergencia, según las reglas vigentes.

¿Hay Doble Hoy No Circula el 24 de mayo?

Hasta el cierre de esta nota, no se ha decretado una contingencia ambiental, por lo que no aplica el Doble Hoy No Circula este sábado 24 de mayo. Sin embargo, las autoridades ambientales han recordado que, en caso de que los niveles de contaminación rebasen los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM), podría activarse esta medida adicional en cualquier momento.

En dicho escenario, el Doble Hoy No Circula afectaría al 100% de los vehículos con holograma 2, al 50% de los que portan holograma 1, y al 20% de los que cuentan con hologramas 00 y 0.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular en días restringidos puede tener consecuencias significativas. La infracción por violar el programa Hoy No Circula puede derivar en una multa económica y la posible remisión del vehículo al corralón.

Aunque los montos varían ligeramente según la zona, en la Ciudad de México el castigo económico ronda entre las 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo cual equivale a más de 3,000 pesos mexicanos en 2025. A esto se le puede sumar el costo por arrastre y custodia del automóvil.