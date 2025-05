Hoy No Circula 22 de mayo en CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan este jueves?

Este jueves 22 de mayo de 2025 continúa vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir los niveles de contaminación, que suelen aumentar durante las olas de calor en el país.

Autos que no pueden circular los jueves: ¿cuáles son?

En días normales, las siguientes placas deben quedarse en casa para evitar una multa:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

Estas restricciones están vigentes desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿El Hoy No Circula aplica para las motocicletas en 2025?

En el Valle de México, el programa Hoy No Circula no aplica a las motocicletas en condiciones normales. Esto significa que las motos pueden circular sin restricciones, siempre y cuando no se active el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental.



Fase 1: Las motocicletas están exentas y pueden circular libremente.

Fase 2: Las motos sí tienen restricciones y no pueden circular, alternando entre aquellas con matrícula par o non, según establezca la CAMe.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El Reglamento de Tránsito de la CDMX, en su Artículo 47, establece que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

Quien no respete el programa Hoy No Circula, será sancionado con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, la cual es de 113.14 pesos, entonces, la multa será de 2 mil 262 pesos a 3 mil 394 pesos.

Para evitar sanciones mayores, a continuación Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el calendario completo de restricciones vehiculares en CDMX y Edomex:



Lunes, engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes, engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles, engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves, engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes, engomado azul, terminación de placas 9 y 0.