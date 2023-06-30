“Tapadera de corrupción”: diputada de Morena acusa a Auditor Superior

Increpa diputada de Morena, Inés Parra, al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Paramo y entrega una olla y le reclama que destape la cloaca de la corrupción que ha ocultado en las auditorias.

Los hechos ocurrieron en momentos en que se entregaría el primer informe de resultados de la Fiscalización Cuenta Pública 2022 cuando la diputada de Morena se paró de su lugar y se acercó al Auditor Superior para entregarle una cacerola al momento que decía:

“Destape, auditor tapadera, destape la cloaca, destape la cloaca de la corrupción, destápelo, destápelo, destápelo”.

Increpa diputada de #Morena, Inés Parra, al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo.



Le entrega una olla y le exige “destapar la cloaca de la corrupción” que ha ocultado en las #auditorías. pic.twitter.com/DCZYQaNOVk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 30, 2023

El llamado al orden del presidente de la Comisión de Vigilancia el priista Pablo Angulo no sirvieron y ella insistió a gritos “encubridores de corruptos, tapaderas, aquí esta la mayoría calificada absoluta, no se pueden poner de acuerdo en reformas constituciones, pero en el tema de la corrupción, mayoría absoluta”.

David Colmenares solo se concretó a decir en su discurso “bueno esta para la anécdota”.

Y así reviró la diputada morenista Inés Parra. Le arrojó ratones de plástico en la Mesa del Auditor Superior, David Colmenares.

Legisladores la llamaron al orden y en respuesta los acuso de quedarse callados frente a los actos de corrupción.

El acto protocolario continuó.

Así reviro la #diputada...



Le arrojó #ratones de plástico a la mesa del #auditor. pic.twitter.com/yDMBGa4XUm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 30, 2023

Auditor Superior entrega Cuenta Pública 2022

El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, fue citado en la Cámara de Diputados, para entregar el Primer Informe de la Cuenta Pública 2022, a los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.