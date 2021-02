VIDEO: Avientan tierra y harina a diputada Nay Salvatori en Cholula

La diputada federal, Nay Salvatori, fue atacada por al menos dos sujetos en Cholula, Puebla, durante una transmisión en vivo que realizó.

La legisladora por el distrito 10 estaba en Cholula para entregar libros, libretas y otros útiles escolares para el ciclo escolar, cuando fue atacada por la espalda con harina y tierra.

Te puede interesar: Morena quita candidatura a Salgado Macedonio; repondrá procedimiento para elegir candidato

En la grabación se observa que ella y una mujer más están leyendo comentarios de la transmisión cuando llega un vehículo, manejado por un hombre que aparece con capucha y cubrebocas, por lo que es difícil identificarlo. Del auto baja otro sujeto y ambos le avientan a Salvatori la tierra y harina que llevaban en cubetas.

“¿Qué pedo?”, dijo la diputada mientras era agredida. El sujeto tras tirarle la tierra se sube al vehículo y huye.

La diputada Nay Salvatori rompió en llanto mientras se quitaba el cubrebocas y lo que le habían echado encima.

Te puede interesar: Campeche regresa a verde del semáforo Covid-19

“No se vale que hagan este tipo de cosas, fue una coartada, esto fue planeado porque… Estoy muy llena de rabia porque la gente nos citaron acá, se me hizo raro porque no es una zona concurrida”, dice la legisladora entre sollozos.

Nay Salvatori aseguró que no sólo le aventaron tierra y harina, sino que la insultaron y dijo que no tolerará que la traten así, pues las agresiones ya no sólo son en redes sociales.

Te puede interesar: VIDEO: Sorprenden mantarrayas volando en playas de Acapulco

“Tengo mucho pinche coraje. Me voy a tener que ir, tengo una cita después de esto, discúlpenme, lo agendamos en otro momento. No se vale que no hagan estas chingaderas, vemos en qué sociedad estamos, si hubiera venido con mi hijo, qué... Cuidense mucho”, dijo la diputada quien cortó la transmisión.

Nay Salvatori aseguró que interpondrá una denuncia por la agresión: “Estamos buscando a los responsables, para los que se alegran o creen que fue montado solo les mando bendiciones que claro las necesitan y quienes me hicieron eso recuerden que todo se paga y se llama karma”, publicó en sus redes sociales.

En un momento más iré a denunciar los hechos https://t.co/lH5wsbuAfB — Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 27, 2021

Te puede interesar: VIDEO: Por no usar cubrebocas, golpean a conductor en Guanajuato