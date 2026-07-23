Después de 188 denuncias, el INE busca regular las campañas anticipadas rumbo a elecciones 2027

Más de dos meses después de que los propios consejeros reconocieran al Instituto Nacional Electoral (INE) como un árbitro que no arbitra, el organismo se prepara para discutir este jueves un acuerdo para regular y fiscalizar las campañas anticipadas en los procesos federales y locales del próximo año.

El proyecto busca evitar afectaciones a la equidad en la contienda electoral de 2027 y establece reglas para actos, eventos, reuniones, publicaciones y mensajes de quienes aspiren a una candidatura a una diputación federal o una gubernatura.

Prohíben proselitismo, promoción personalizada y difusión de aspiraciones

¡Atención! El proyecto de acuerdo prohíbe el proselitismo electoral, la promoción personalizada y las solicitudes de apoyo a la ciudadanía.

Quienes aspiren a participar en los procesos internos de los partidos tampoco podrán hacer llamados al voto, presentar sus plataformas, difundir sus aspiraciones ni realizar expresiones equivalentes.

Además, el INE retirará la propaganda que sea colocada en equipamiento urbano, edificios públicos, monumentos o infraestructura.

También contempla restricciones para encuestas y servidores públicos

Los lineamientos propuestos prohíben la entrega de bienes, servicios, apoyos, dádivas o beneficios, ya sea en efectivo o en especie, que impliquen una ventaja a favor de algún aspirante.

También regulan la publicación de encuestas para evitar que sean utilizadas como propaganda encubierta.

Asimismo, los servidores públicos no podrán hacer manifestaciones a favor o en contra de personas inscritas en los procesos de selección de los partidos políticos.

Hasta el pasado 20 de junio, el INE había recibido 188 denuncias por actos anticipados de campaña.

Estas son las 17 entidades que elegirán gobernador en 2027

Además de la renovación de la Cámara de Diputados federal, diputaciones locales y presidencias municipales, en las elecciones de 2027 también se elegirá a las personas que encabezarán los gobiernos de 17 entidades del país.

Las gubernaturas que estarán en juego corresponden a Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León.

