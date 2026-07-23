Resumen EN VIVO de lo más relevante de la mañanera de la presidente Sheinbaum este jueves 23 de julio

De vuelta al centro del país, la presidenta encabezó la sesión en Palacio Nacional para poner orden en los temas que se acumularon tras las recientes giras estatales. En ese sentido, el Gabinete Federal dio a conocer los avisos más relevantes para el país a nivel nacional y a nivel internacional. En Azteca Noticias te traemos el pulso real y directo de lo que se definió.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 23 de julio de 2026?

Comienza la conferencia mañanera de este jueves donde se encuentra Claudia Curiel, secretaria de Cultura, quien anunció los avances de la segunda edición de México Canta. También se encuentra el cantante de reggaetón, El Bogueto.

La presidente destacó que la conferencia terminará a las 9 porque a las 10 recibirá al embajador Jamieson Greer.