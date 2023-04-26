Adiós al Conacyt, diputados avalan Ley de Ciencia y Tecnología

Con el voto en contra de la oposición, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, aprobó expedir una nueva Ley en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías, e Innovación, que desaparece el Conacyt y establece un nuevo esquema para otorgar becas.

Con 237 votos a favor, 208 en contra y 2 abstenciones, se establecen las bases de la investigación humanística, científica, tecnológica e innovadora con criterios a largo plazo para la generación del desarrollo.

“Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley general en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación”, indicó la diputada Karla Yuritzi Almazán

¿Qué establece la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología?

Modifica el esquema de entrega becas, los recursos públicos que se destinen se otorgarán sin intermediarios a las personas becarias, humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras, con el fin de garantizar la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritos en programas de maestría y doctorado orientados a la investigación en todas las áreas de las ciencias y las humanidades.

Podrán acceder a los apoyos estudiantes de posgrado con el fin de incentivar la Innovación en áreas estratégicas y prioritarias. También incorpora apoyos a propuestas generadas por los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables para integrar una Agenda Nacional con asuntos prioritarios e indispensables en el país.

La nueva Ley de Ciencia y Tecnología modifica también los método de Participación del Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Becas, tanto en su proceso de admisión como de promoción y apoyos.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.

