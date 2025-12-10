Conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy miércoles 10 de diciembre
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy miércoles 10 de diciembre, la cual se lleva a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó.
Defensa de connacionales y diplomacia con EU
La mandataria fijó postura ante las detenciones de mexicanos en Estados Unidos, rechazando tajantemente que se les trate como criminales. Destacó el peso específico que tienen los trabajadores migrantes en la fortaleza económica del país vecino.
Asimismo, confirmó el envío de notas diplomáticas protestando por los tratos recientes y garantizó protección estatal para quienes sean deportados.
Sin acuerdo hídrico: siguen las negociaciones
Persiste el cabildeo por el tema del agua en la frontera. Sheinbaum indicó que los gobernadores del norte mantienen mesas de trabajo activas con autoridades estadounidenses para equilibrar el cumplimiento del tratado frente a la crisis de sequía.
Se tiene agendada una nueva ronda de diálogo para este mismo martes.
Habrá más programas sociales en Michoacán
Carlos Torres, Secretario Técnico del Gabinete, desglosó la estrategia integral para Michoacán. Destaca el crecimiento de padrones en iniciativas como "Tejedoras de la Patria" y "Cosechando Soberanía", además de un enfoque prioritario para blindar el apoyo a las comunidades indígenas de la región.
Iztapalapa, Patrimonio Mundial
Reconocimiento presidencial a la tradición de Semana Santa. Sheinbaum felicitó a los comités organizadores por el reconocimiento de la UNESCO, que declaró la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Comienza tarde la conferencia matutina
Gabinete rinde cuentas sobre Michoacán La conferencia arranca con la presencia del gabinete ampliado (Segob, Bienestar, SEP y Juventud). El eje central de la agenda es el informe de resultados del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".
¿A qué hora comienza la mañanera de la presidenta Sheinbaum?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.