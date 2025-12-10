Conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy miércoles 10 de diciembre

La mandataria fijó postura ante las detenciones de mexicanos en Estados Unidos, rechazando tajantemente que se les trate como criminales. Destacó el peso específico que tienen los trabajadores migrantes en la fortaleza económica del país vecino.

Asimismo, confirmó el envío de notas diplomáticas protestando por los tratos recientes y garantizó protección estatal para quienes sean deportados.