Reanudan diputados discusión de reservas de Presupuesto 2023

Con los ánimos más calmados, pero con marcadas diferencias diputados inician el segundo día de discusión en lo particular del Presupuesto 2023.

Seraá una sesión larga por el jaloneo del gasto federal del próximo año que asciende a más de 8 billones de pesos .

La oposición mantiene su exigencia de reorientar recursos del gasto federal para otros rubros, pero Morena y PT insisten en que no aceptaran cambiar ni una coma al dictamen.

En la presentación de las primeras propuestas en busca el PRI desplego una manta para exigir que en los estados como Nuevo León se establezca un freno al gobernador Samuel García para que ya no jinetee ni embargue recursos de las participaciones federales que le toca a los municipios solo venganza política.

“Es ahí donde está el punto, el gobierno del estado presiona y chantajea a los alcaldes, para que ellos a su vez presionen a los diputados locales y voten por el fiscal cómodo que quiere, el fiscal carnal… El Ejecutivo estatal maneja discrecionalmente su doble discurso, aplicando también lo mismo de lo que se queja a nivel federal…no permitiremos el chantaje, la extorsión ni el jineteo hacia los alcaldes de Nuevo León”, acusó en tribuna el diputado del PRI, Andrés Cantú Ramírez.

PAN pide mayor presupuesto al campo

El PAN también exhibió una manta en recinto.

El panista Salvador Alcantar pidió más dinero para el campo, pues, acusó que el presupuesto federal del próximo año elimina 29 programas de atención a este sector mientras el gobierno uso recursos en plena pandemia para remodelar un estadio de béisbol”.

Pero el diputado del PT, Benjamín Robles, sentencio desde tribuna “El PAN se queja que no hay apoyos para el campo, falso, lo que no hay es dinero para los terratenientes del PAN, y no habrá porque ya basta. El PAN de una vez sépanlo ni un centavo del gobierno de la cuarta trasformación”.

La Cámara de Diputados tiene mil 998 reservas aún por discutir de los diversos grupos parlamentarios.