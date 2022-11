Diputados piden pacto de civilidad en discusión de Presupuesto 2023

Inicia Cámara de Diputados su cuarto día de discusión del Presupuesto federal de 2023. Son más de mil 700 reservas que aún están pendientes de discutir.

Y después de que la discusión ha sido dominada por escándalos, las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados acordaron un pacto de civilidad para elevar el nivel debate y no caer en un circo.

Desde la tribuna, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, se dijo avergonzado por el nivel de la discusión y llamó a reflexionar a los legisladores para evitar la calumnia, la denostación y la burla.

“Podemos no estar de acuerdo y eso es válido; pero no podemos convertir esta Cámara de Diputados en un circo, no podemos seguir denostando la función de la Máxima Tribuna de la Nación unos y otros. Nos debemos respeto”, manifestó el líder de los legisladores del PRD.

El PT, en voz de su diputado Benjamín Robles, se dijo dispuesto a moderar su discurso siempre y cuando la oposición deje ofender y haga un debate propositivo en torno al Presupuesto .

En la presentación de las reservas las fracciones parlamentarias de oposición mantienen el desfile de pancartas en demanda de ajustes a la distribución del gasto. Hasta ahora ninguna de las propuestas ha sido aceptada por Morena y sus aliados.