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Diputados piden pacto de civilidad en discusión de Presupuesto 2023

En la presentación de las reservas del Presupuesto 2023, la oposición mantienen el desfile de pancartas en demanda de ajustes a la distribución del gasto.

Diputados pacto de civilidad

Escrito por: Maxi Peláez

Inicia Cámara de Diputados su cuarto día de discusión del Presupuesto federal de 2023. Son más de mil 700 reservas que aún están pendientes de discutir.

Y después de que la discusión ha sido dominada por escándalos, las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados acordaron un pacto de civilidad para elevar el nivel debate y no caer en un circo.

Desde la tribuna, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, se dijo avergonzado por el nivel de la discusión y llamó a reflexionar a los legisladores para evitar la calumnia, la denostación y la burla.

“Podemos no estar de acuerdo y eso es válido; pero no podemos convertir esta Cámara de Diputados en un circo, no podemos seguir denostando la función de la Máxima Tribuna de la Nación unos y otros. Nos debemos respeto”, manifestó el líder de los legisladores del PRD.

El PT, en voz de su diputado Benjamín Robles, se dijo dispuesto a moderar su discurso siempre y cuando la oposición deje ofender y haga un debate propositivo en torno al Presupuesto.

En la presentación de las reservas las fracciones parlamentarias de oposición mantienen el desfile de pancartas en demanda de ajustes a la distribución del gasto. Hasta ahora ninguna de las propuestas ha sido aceptada por Morena y sus aliados.

Pacto de Civilidad