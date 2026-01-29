Displasia broncopulmonar neonatal: la enfermedad detrás de los bebés con tanques de oxígeno que se hicieron virales

En los últimos días, imágenes de dos padres caminando con sus bebés conectados a tanques de oxígeno se han vuelto virales y han generado preguntas en redes sociales. Detrás de este caso se encuentra la displasia broncopulmonar neonatal, una enfermedad que afecta principalmente a recién nacidos que requieren apoyo respiratorio, especialmente aquellos que nacen de forma prematura.

¿Qué es la displasia broncopulmonar neonatal?

La displasia broncopulmonar (DBP) es una enfermedad pulmonar crónica que representa por sí sola un motivo frecuente de consulta en los servicios de salud.

Su abordaje y seguimiento posterior implican un alto costo, especialmente durante el primer año de vida. Esta carga asistencial se incrementa cuando la DBP se asocia con otras causas importantes de comorbilidad, como las cardiopatías congénitas, lo que puede ensombrecer el pronóstico de los pacientes y elevar de manera significativa los costos derivados de su atención.

La DBP se relaciona habitualmente con recién nacidos prematuros; en este grupo, patologías como la persistencia del conducto arterioso, frecuente en prematuros, han sido identificadas como factores de riesgo relevantes para su desarrollo.

No obstante, en países en vías de desarrollo la enfermedad también puede presentarse en recién nacidos a término, ampliando su impacto clínico y económico.

A pesar de que esta asociación ha sido descrita, son escasos los estudios que analizan de forma conjunta la displasia broncopulmonar y las cardiopatías congénitas, así como las características específicas de estos pacientes.

Aunque su origen se sitúa en la etapa neonatal, las consecuencias de la DBP pueden prolongarse mucho tiempo después, por lo que su seguimiento no se limita únicamente a los neonatólogos.

El manejo requiere un enfoque multidisciplinario, liderado por neumólogos pediatras, con el objetivo de ofrecer una atención continua y contribuir a una comprensión más amplia y significativa de estas entidades y su impacto en la salud infantil.

Encuentran a los padres de los bebés con tanques de oxígeno en CDMX

El video de la pareja con los dos bebés en CDMX fue capturada el pasado 19 de enero 2026. En redes sociales se viralizó un video de una joven pareja caminando mientras cargaban a sus dos bebés y tanques de oxígeno. Más tarde, se logró localizar a la madre de los pequeños, quienes tienen apenas 2 meses y 9 días de edad.