"¡Qué la magia se haga!": Encuentran a los padres de los bebés con tanques de oxígeno en CDMX

En redes sociales se viralizó un video que muestra a una joven pareja que caminaba por calles de la Ciudad de México , mientras cargaban a sus dos bebés junto con dos pesados tanques de oxígeno.

Las imágenes de los padres cruzando la banqueta en la CDMX, conmovió a millones de mexicanos, que rápidamente comenzaron una búsqueda para poderlos ayudar.

Localizan a la madre de los dos bebés con tanques de oxígenos

¡Aún hay fe en la humanidad! Después de una larga e intensa búsqueda por las distintas redes sociales, se logró localizar a la madre de estos dos bebés, de tan solo 2 meses y 9 días de edad.

La noticia fue compartida por Yessenia Barraza, quien fue la que originalmente grabó el video que se viralizó en plataformas digitales.

"Me da mucha paz y mucha alegría ver cómo, cuando las cosas se hacen con buena intención, la vida responde bonito", explicó en redes.

La búsqueda de los padres fue orquestada por Heriberto Vargas, un ciudadano que tenía como objetivo regalarles un automóvil para facilitar los traslados de la pareja.

Actualmente, la madre de los mellizos de 2 meses, están en contacto con Heriberto, pero ya no se han compartido más detalles sobre lo que hablaron.

Capturan a la pareja caminando por las calles cargando a sus bébes y tanques de oxígeno

El video de la pareja con los dos bebés en CDMX fue capturada desde el pasado 19 de enero 2026, cuando Yessenia Barraza, viaja a bordo de un vehículo de aplicación.

La usuaria narró que ella se encontraba grabando su recorrido, cuando notó que la pareja, que llevaban a dos bebés con tanques de oxígeno, bajaban las escaleras de un puente peatonal.

Cada uno llevaba un bebé, mientras que el padre cargaba un tanque de oxígeno en cada mano. Imágenes que retrataron una historia fuerte y conmovedora.

"La maternidad es dura. La paternidad también. Y la vida... A veces no llega ligera", compartió en su publicación.

¿Por qué los bebés necesitan oxígeno?

Hasta el momento se desconoce la razón por la que los dos bebés necesitan tanques de oxígeno para poder respirar, ya que no aún no se dan a conocer más detalles sobre su condición de salud.

Sin embargo, algunos bebés suelen utilizar estos tanques, ya que no pueden respirar por ellos mismos debido a alguna condición respiratoria, por lo que necesitan estas herramientas para mantenerse estables.