¡El frío no abandona la CDMX! Activan doble alerta por bajas temperaturas y heladas este 4 de febrero 2026

El frío intenso no da tregua en la Ciudad de México (CDMX). Para la madrugada y primeras horas de este miércoles 4 de febrero de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla y naranja en distintas alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas y heladas.

La alerta amarilla aplica para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. En tanto, Tlalpan se mantiene en alerta naranja, con riesgo de heladas.

Las autoridades de la CDMX llamaron a la población a extremar precauciones, especialmente durante la madrugada y el amanecer, cuando el frío se intensifica y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, principalmente en grupos vulnerables.

¿Por qué sigue el frío en la CDMX?

El ambiente frío que persiste en la CDMX está directamente asociado al Frente Frío 33 , que avanza sobre el país y mantiene una masa de aire polar influyendo en el centro del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Aunque el sistema frontal se desplaza gradualmente, el aire frío permanece sobre el Valle de México, lo que provoca temperaturas muy bajas durante la madrugada y primeras horas del día, especialmente en zonas altas de la capital.

A este escenario se suma que el Frente Frío 33 refuerza el descenso térmico nocturno, favoreciendo condiciones para heladas en algunas alcaldías. La altitud de la CDMX y su geografía contribuyen a que el frío se intensifique en demarcaciones con áreas montañosas, como Tlalpan, Milpa Alta y Cuajimalpa.

¿Qué temperaturas se esperan en las alcaldías con alerta activa?

Las autoridades detallaron el siguiente panorama para este 4 de febrero:



Alerta amarilla: temperaturas de 4 a 6 grados: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco

Alerta naranja: temperaturas de 1 a 3 grados y posibles heladas: Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 04/02/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Mantente informado.

El periodo con mayor descenso de temperatura en la CDMX se concentra entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana.

¿Existe mayor riesgo de enfermarse por el frío en la CDMX?

El frío puede debilitar las defensas del organismo, lo que incrementa la probabilidad de resfriados, infecciones respiratorias, tos, gripe y complicaciones en personas con padecimientos previos.

El riesgo es mayor en:



Niños

Adultos mayores

Embarazadas

Personas con enfermedades crónicas o respiratorias

Además, los cambios bruscos de temperatura entre la madrugada fría y el ambiente templado del día pueden agravar síntomas respiratorios.

🧓👴 En época de #frío, los adultos mayores son más vulnerables a las enfermedades respiratorias por los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire. Para su protección, atiende las siguientes medidas de prevención.

Recomendaciones para protegerte del frío

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones ante el descenso de temperaturas:



Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz, boca y cabeza

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Proteger a niños, adultos mayores y embarazadas

Resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie

Usar crema hidratante para evitar resequedad en la piel

Si se utilizan calentadores o chimeneas, mantener ventilación adecuada

Mantener actualizado el esquema de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo