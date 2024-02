¿A partir de qué hora se aplica el Doble Hoy No Circula cuando hay contingencia ambiental?

El pasado 22 de febrero de 2024, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono en el aire, y con ello el Doble Hoy No Circula.

Esta medida la hace, con el fin de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; además de reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono.

Una de esas medidas para lograrlo es aplicando el Doble Hoy No Circula en el Valle de México, el cual es el gran enemigo de todos los automovilistas que recorren largas distancias, ya que deben poner a descansar a su auto.

¿En qué casos se activa el Doble Hoy No Circula en el Valle de México?

Las restricciones vehiculares del Doble Hoy No Circula se ponen en marcha cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la fase 1 de contingencia ambiental.

Conforme aumenta la fase, son más severas las restricciones. Por ejemplo, para que entre en marcha la fase 1, los niveles de ozono deben superar los 151 puntos IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire). En este caso, las restricciones se extienden a motocicletas, hologramas 0 y 00.

Mientras que la fase 2 entra en operación cuando los niveles de ozono superan los 200 puntos. Aquí, la restricción alcanza su nivel más severo, por lo que se restringe el 50 por ciento de los autos con holograma 1 y 2, utilizando como referencia el último número de la placa (par o non).

¿Quién decide a qué hora empieza el Doble Hoy No Circula?

Aunque el programa Hoy No Circula CDMX es gestionado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la que activa las fases de contingencia y, con ello, las restricciones vehiculares del Doble Hoy No Circula.

¿A qué hora terminan las restricciones del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Si la CAMe activa la fase 1 de contingencia ambiental, el Doble Hoy No Circula en el Valle de México entra en operación al día siguiente a partir de las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Sin embargo, durante el transcurso del día, la misma CAMe puede suspender la contingencia ambiental. Regularmente lo hace mediante sus informes que da a conocer a las 10:00, a las 15:00 y a las 20:00 horas. Ahí, informa si la calidad del aire ha mejorado. En caso de que sí, levanta las restricciones inmediatamente.