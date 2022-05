Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de contingencia ambiental por ozono y se aplicará el doble Hoy No Circula para el 6 de mayo, tanto en la Ciudad de México (CDMX), como en el Estado de México (Edomex).

Detalló que a las 16:00 horas se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron los 154 ppb en las estaciones de monitoreo Benito Juárez (168 ppb) e Iztacalco (155 ppb) de las alcaldías del mismo nombre respectivamente.

Ayer por la tarde, el sistema de alta presión permitió un incremento de la intensidad del viento en el Valle de México, al cambiar su centro de posición, además esto favoreció entrada de humedad y una mayor dispersión de los contaminantes. Sin embargo, en el transcurso de este día, dicho sistema meteorológico se reforzó de manera significativa, e intensificó nuevamente la estabilidad atmosférica, provocando viento variable y de intensidad débil.

¿Qué autos tienen doble Hoy No Circula?

La CAMe dio a conocer los vehículos con restricciones por el doble Hoy No circula a causa de la contingencia ambiental en el Valle de México, de las 5:00 a las 22:00 horas del 6 de mayo.